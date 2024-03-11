إنهاء العدوان على غزة والإفراج عن المعتقلين يتصدران أمنيات السياسيين التونسيين في رمضان

تونس – “القدس العربي”:

تصدر إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة والإفراج عن المعتقلين أمنيات السياسيين التونسيين في شهر رمضان المبارك.

وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد “رمضان مبارك كريم، تقبَّل الله منَّا ومنكم صيامكم وصلواتكم وتلاوتكم وصدقاتكم وتوبتكم ودعاءكم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى ذويكم وعلى تونس والعروبة وأمَّة الإسلام قاطبة والإنسانيَّة جمعاء بالخير واليُمن والأمان والوئام والبركات، إنَّه سميع مُجيب الدَّعوات، ورزق أهل غزَّة وأهلنا في أكناف بيت المقدس وفي عموم أرض فلسطين الطَّاهرة منه صبرا ونصرا، وأطعهم من جوع وآمنهم من خوف، ووقاهم من بطش الصهاينة المحتلِّين الغُزاة المعتدين”.

وتساءل الرئيس السابق منصف المرزوقي “السؤال الوحيد هو هل سيتقبل الله منا صيامنا وأهلنا يصومون جائعين في غزة وفي السودان؟”.

وأضاف: “رمضان كريم لمن لا زالوا يشعرون بمسؤولياتهم وسيتحركون طيلة هذا الشهر الفضيل لنجدة أهلنا الذين يصرخون “وامعتصماه” ولا معتصم يرد اللهم أيقظ هذه الأمة لتكون جديرة بماضيها، وربما بمستقبلها”.

ودون الوزير السابق محمد الحامدي “إن شاء الله رمضان مبارك لأهل الرباط في غزة هاشم. رمضان مبارك للمعتقلين في تونس وعائلاتهم ولكل الأحرار أنصار الحق والعدل”.

وكتب رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة “رمضان كريم مبارك. وربي يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم انصر أهلنا في غزة، وفرج كربتهم وخفف عليهم ما يعانون. اللهم أطلق سراح المعتقلين السياسيين واجمعهم بأهلهم في أقرب حين”.

ودون هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي “بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، كل ما أتمنّاه هو الثبات والصبر والنّصر لأهلنا في فلسطين وغزة الحبيبة، والحريّة للمعتقلين السياسيين وضحايا المرسوم 54 وكلّ المظلومين في السجون التونسية”.

وأضاف: “اللهمّ ارفع عنّا هذه الغمّة وأرنا عجائب قدرتك في الصهاينة النازيّين المعتدين وفي كلّ الظالمين”.

وكتب الباحثة والناشطة السياسية رجاء بن سلامة “الرجاء عدم استعراض المأكولات الرمضانية احتراما لأهل غزة الذين يتعرضون الى الإبادة بالقتل والتشريد والتجويع، واحتراما للمعوزين أيضا”.

وكتب الوزير السابق رفيق عبد السلام “كل التهاني بدخول شهر رمضان الكريم، أعاده الله على سائر أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها باليمن والخير والبركات، ونسأل الله سبحانه أن يعيننا جميعا على صيامه وقيامه وأن ينصر إخواننا الممتحنين في غزة، ويشد بأزر كل المدافعين عن المقدس وأكناف المقدس في مواجهة العدوان، وأن يرفع الغمة عن تونس وأهلها ويجعل بعد عسرها يسرا”.

وكان الرئيس قيس سعيد، دعا في كلمة التهنئة بمناسبة شهر رمضان، إلى وضع حد “للإجرام الإسرائيلي ولحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.