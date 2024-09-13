إنّك تطير وكلّ ما حولك دُبال

قال الطالب
فلأسرجْ فرساً كي أتحدّى الأسد،
ولأنصتْ لغناءِ الحسّون
لئلا يضيعَ ربيعُ الرمّان،
منذ قطعَ الديكتاتور حبلَ الوصلِ بيننا،
وكنسَ الطلابُ التماثيلَ في الميدان،
سالَ الدمُ في السواقي وصدحَ البلبلُ على زهرةٍ
قال الطالب.
فلأسرجْ فرساً لكي أشقَّ كوكباً،
لا النمرُ يثبُ ولا التنينُ ينفخُ ناراً.
٭ ٭ ٭
الصاعقة
ستنفلقين كأشلاءِ السماء،
فلن تجرحَ صنانيرُكِ البنات،
كم اكفهرّتْ ديدانك!
فأنتِ المقلةُ الميتة.
هذه التي ظنّتْ نفسها تشبهُ الريحَ
ذبحَتِ الصبيانَ على أريكة..
فكأنّها تجتزُّ أخاديدَ الخريطة،
كأنّها تذرُّ النيلجَ على خدِّ الولد.
٭ ٭ ٭
الفزّاعة
لن يغطسَ حصانُكَ في رمالٍ مآلُها الاندثار،
هنا الأطفالُ يصرخون،
هنا صلمَ الأوغادُ آذانَ الصبيان..
ليتك لمْ تقشّرْ حدائقَ الشمس..
لو تصقل مرآتكَ في الحقلِ فتخدع الفزّاعة..
امضِ ولا تهبِ الريحَ صدرك.
٭ ٭ ٭
الشبح
سترافقني الدلافينُ في قلبِ البحر،
سأمضي ولا أكترث لشيءٍ،
فكلّما أطلقتُ الطائرةَ الورقيّةَ،
غنّى العندليبُ ملوّحاً لي بمنقارهِ متأمّلاً صورتي،
وهكذا ملأتِ الموسيقى الفضاء،
وظلَّ الشبحُ يسفُّ كنَسر.
٭ ٭ ٭
صمغ الشجرة
أرِنِي فراستكَ وذُدْ عن حياضك،
فلن أراهنَ على نجمةِ النهارِ
ولن أطعمَ الأفعى عشبةَ الخلود..
ثلجُ المدينة غطّى حديقتي،
قد يحدثُ أن يذرقَ الطائرُ ذهباً
على جذولِ الشجرة..
لا أحبُّ أن تقطعَ غصينَ البانِ
أيّها الفلاح،
لا أحبُّ أن تغمسَ ورقتكَ في الريحِ
يا قلبي،
لا أحبُّ أن تذبحَ الصقورَ من أجلِ الذهب،
شُقَّ غابات النمورِ شقّ نهراً،
لا تحرقِ الفراشةَ التي احترقتْ لا تحرقِ الفراشة،
أخشى أن تهمدَ كسحابةٍ..
لا تهرعْ إلى صحراء جرداء لا لا..
لا ترمِ قملةَ الأميرةِ من الجبل،
لا ترمِ طواويسكَ إلى مستقنعِ تماسيح.
٭ ٭ ٭
ثمار البمبر
قد تندرسُ الكُهوفُ في الظلامِ
وتنهارُ القِباب،
ويخرجُ الماردُ من قُمقُمهِ ليرسمَ من ثمارِ البمبرِ بُرنَيطةً،
قد يخزنُ النملُ ذهباً في قُحوفِ أباطرة.
قد تلتقمُ الحيتانُ الزوارقَ المراكبَ السفائنَ الطحالب..
كأنَّ الأقلامَ أغصان،
قد تندرسُ الخرائطُ في معركةٍ يغمرها الدم،
وتنسجُ دودةُ القزِّ حديداً.
***
الصقر
أيّها الصقرُ لا أخالُكَ تصطادُ سنجاباً،
لتغرزَ مخالبكَ في صدرٍ نحيل،
إنّك تطيرُ وكلّ ما حولك دُبال،
تمضي لتكسرَ دفّةَ السفينة.
٭ ٭ ٭
العاشق والإوزّة
كمن تنهشهُ أفعى وتراقبهُ إوزّة،
كمن يغرسُ الكُرومَ في صيفِ الصحراء ويمحو الضوء..
كلّما تخلّى العاشقُ عن أطلالهِ
تحسّرَ كفارسٍ على رمادِ حرائقه.
البغال في الجبال
سترحلُ نسورٌ وتأتي نسورٌ
وربما لا يتكرّرُ المشهد،
قد تنسابُ أجداثُ القناطر،
قد تنتحرُ البغالُ في الجبال،
قد تمطرُ سحابةٌ جفّفها كوكب.
شاعر عراقي
مبدع وتستحق انك شاعر الفراتين.قصاءد فيها
صور ملونة كريس الطاووس.
بسم الله الرحمن الرحيم
أذكّرك بقول الشاعرة العبقرية وداد الصفدي في ركن الكاتبة غادة السمان:
*
ولَوَاعجٌ ظَهَرَتْ رِيَــــاءً فَاقِعًا / مِنْ مُضْغَةٍ هَمَجِيَّةٍ بِصَدِيدِ
مَنْ لَا لُبَـــــابَ بِرَأسِهِ نَغَلٌ وَرًى / لَا إِنْسَ فِيهِ قَدِيمِهِ وَجَدِيدِ
وبِمِبْدَأِ الغَابِ الشَّهيرِ بِمَدْحِهِ / زَيْفًا وإِفكًا مِنْ جَـدَاهُ رَدِيدِ
لَا وُدَّ في ذَاكَ الـ«عَلِيِّ» وإِنَّمَـــا / كُرْهٌ «مُعَاوِيَةً» عِـدًا بِعدِيدِ
**
مقاربتك تثري هذا الجو الأدبي وتخصبه
تحية لك
قال لي صاحبي أمازال الشعر من اجمل وسائل التعبير قلت نعم وماتقول في الموسيقى هي نفسه بمعنى آخر هو يتنفس الموسيقى قال صدقت وأضع ادا سمحتم لنا وكدالك الشاعر المحترم مرة أخرى هده البسمة وهي تحت عنوان
حيرتني
لبست
أجمل ما
عندها
ها
ها
ثم تعطرت
وتلثمت
واقتربت مني
ني
ني
فهمست
في
أدني
وبصوت حلو جميل
أني
أ
أ
أحبك
واختفت
فلم
أعد
اشم
رائحتها
ها
ياألهي
أين
أنت
فجلست تحت
جدع نخلة
حائرا
وفجأة
صوت صوتا يقول
ها
أنا
أنظر أمامك
فنظرت فوجدتها
على
ظهر لوحتي
تي
ترقص وتغرذ*-/.
الأخ العزيز بلي محمد من الدار البيضاء
اقدّر نشاطك وحماسك للشعر
طابت أوقاتك
جميل
تحياتي للجميع..رغم أنني خارج العاصمة لواجب اجتماعيّ ؛ فقد آثرت التفاعل مع قصيدة السّيد كريم ناصر…فهي جماع من الصور التي تُزيين المنظر بكلمات من الكلام السّاحر لشاعر صنع ويصنع مفرداته كالنحت في الصخر؛ لتكون
قلادة لعروس لا تزال في المخدع تنتظر.أما الأخ الشاميّ فليس من حقّه سلب هذا اللقب من الشّاعر غيّاث المرزوق…
الذي أطلقته عليه لكونه شاعر هاتف الماء عبر الأثير…كمسافر لا يقرّ له قرار في غربة الديار.
أخ جمال البدري،
كي تعلم جيدا من هو عدو النجاح الحقيقي، ذلك الجهول الحسود الذي يحاول مسعورا (منذ قصيدك “وقالت الحوز”) الإيقاع بينك وبين صديقك شاعر الفراتين غياث المرزوق / مع التحية
إنّ الشّاعر كريم ناصر هو شاعر التحديّ والاستجابة…تحدى غربته الثقافيّة فبنى له مجد الكلمة الذاتيّة فكانت الاستجابة له ناجحة.فهو الشاعر الحضاريّ.لأنّ أساس كلّ حضارة التحديّ والاستجابة.
لا بدّ من المغامرة من أجل الكشف عن مكنونات النفس، اتفق معك ان الشعر عالم فسيح يحمل في أعطافه ذلك الشعور الوجداني،
الشعر قضية جوهرية تساهم في البناء والتطور والتجدّد..
الشاعر الجميل جمال البدري تحية كبيرة من قلبي.