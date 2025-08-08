“إن بي سي”: ترامب صرخ في وجه نتنياهو بعدما أنكر المجاعة في غزة

أنقرة: ذكرت شبكة “إن بي سي” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرخ في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بين الطرفين، بعدما أنكر نتنياهو المجاعة في قطاع غزة.

وأوضحت “إن بي سي” في خبر أسندته إلى مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، الخميس، أن نتنياهو طلب اتصالا هاتفيا مع ترامب خلال زيارة الأخير إلى اسكتلندا يوم 28 يوليو/ تموز الماضي، عقب إعلان ترامب أن ثمة مجاعة في غزة.

وأشار المسؤولون الأمريكيون بحسب “إن بي سي” إلى أن ترامب استجاب لطلب الاتصال الذي جرى في اليوم نفسه، حيث زعم نتنياهو حينها بأنه “لا يوجد جوع واسع النطاق في غزة وأن هذا الأمر مفبرك من قبل حماس”.

وبعد هذا الزعم، قاطع ترامب نتنياهو وبدأ بالصراخ قائلا إن مساعديه أظهروا له أدلة على أن الأطفال في غزة يموتون من الجوع، وأنه لا يريد أن يتم رفض هذه الأدلة باعتبارها “مزيفة”.

وتجنب البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على ما ورد في تقرير “إن بي سي” حول صراخ ترامب في وجه نتنياهو بسبب إنكاره المجاعة في غزة.

وفي تصريح صحافي رفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قبيل لقائهما في اسكتلندا، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود مجاعة في قطاع غزة، مستشهدا بمشاهد الأطفال الذين يموتون جوعا.

وأضاف: “يمكننا إنقاذ أرواح الكثير من الناس. بعض أولئك الأطفال يموتون فعلا جراء الجوع. أنا أرى ذلك ولا يمكن أن يكون هذا مجرد ادعاء”.

وتفاقم التجويع في غزة وارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 197 بينهم 96 طفلا، وفق إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.

(الأناضول)