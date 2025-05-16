سياسة | عربي | المغرب العربي

إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا

16 - مايو - 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن: ذكرت قناة إن.بي.سي نيوز اليوم الجمعة نقلا عن خمسة أشخاص مطلعين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أمريكي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.

وأضافت نقلا عن نفس الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأمريكية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها واشنطن قبل أكثر من عشر سنوات.

 (رويترز)

  1. يقول عربي أصيل:
    مايو 17, 2025 الساعة 4:19 ص

    انا قلت ان ترامب عند عودته الى واشنطن سيطعن العرب في ظهرهم

    رد
  2. يقول مروان:
    مايو 17, 2025 الساعة 5:41 ص

    المليون فلسطيني تم التشاور معه وتم القبول؟

    رد
  3. يقول BAKKAR ABDELLAH:
    مايو 17, 2025 الساعة 5:50 ص

    إذا صح ذلك فإنها الإبادة، تهجير من الحرب الى الحرب

    رد
  4. يقول Abd:
    مايو 17, 2025 الساعة 6:49 ص

    العالم الذي نعرفه لم يعد موجودا ، لقد جن العالم و سيكون العرب فيه : هم الحلقة الأضعف

    رد
  5. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    مايو 17, 2025 الساعة 7:24 ص

    جس نبض الليبيين. يبدو جليا ان إدارة ترامب لا تملك رؤيا و لا استراتيجية منطقية للتعامل مع الملفات التي ” لا يدفع ذووها بضع ملايين الدولارات “

    رد
  6. يقول خلدون العابد:
    مايو 17, 2025 الساعة 8:28 ص

    نعم أثناء زيارتي المهنية لطرابلس ليبيا قبل حوالي عشر سنوات لاحظت وجود مدراء مهمين في مركز التدريب من اصول فلسطينية وينسجمون كثيرا مع الشعب الليبي الذي يتقبلهم تماما وينسجم معهم بلا حساسيات وليس كمثل باقي الدول العربية لذا فأنا اعتقدان هذه الخطة ستنجح وبصمت وترامب يتفاعل مع النتن وبهدؤ لتنفيذ التهجير وبموافقة الدول الخليجية

    رد
  7. يقول Samir:
    مايو 17, 2025 الساعة 8:50 ص

    هنيئا له صفقات إقتصادية بالمليارات و طائرة رئاسية فاخرة.. فلماذا لا يفعل ما يشاء؟؟ العيب فينا..!!

    رد
  8. يقول مممن:
    مايو 17, 2025 الساعة 2:37 م

    احسن ما فعل ها هو يقرب الفلسطينيين الى دولة الجزاءر الدي تريد فعل اي شيء من أجل الفلسطينيين ضالمة او مضلومة او الجزاءر سوف تقول لا لاتهجير كحجة.هاعاعا عمي تبون سوف يخلق حجة لا تخافوا

    رد
  9. يقول فصل الخطاب:
    مايو 17, 2025 الساعة 5:55 م

    قلناها لكم مرارا وتكرارا أن ترامب المتصهين الأرعن المجنون الذي يريد أن يسرق أرض غزة العزة و يجعل منها منتجعا سياحيا له بامتياز فلا تجتاز لن يتخلى عن فكرته المجنونة و هاهو النتن ياهو يعمل على إبادة شعب فلسطين في غزة بكل حقد وغل ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد
  10. يقول حر مستقل:
    مايو 18, 2025 الساعة 4:45 ص

    قرأت هذا مقال منذ خمسة أيام كل شيء مخطط مسبق خفتر ذهب إلى أمريكا قبلها وبعدها ثم هجمات من طرف مليشيات مسلحة باسم جهاز أو قيادة وقتل قائد ميليشيا ثاني بعدها طلبو استقالت مسؤول
    عندما يكون بلد مستباحا ومقسم يصبح ساحة المرتزقة واموال الفاسدة خطة سيسي وحفتر وترامب ونتن

    رد
