“إن بي سي نيوز”: إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بتفاصيل محددة بشأن هجومها المحتمل على إيران

واشنطن- “القدس العربي”: قال مسؤولون أمريكيون إنّ إسرائيل لم تطلع الولايات المتحدة على التفاصيل المحددة للرد العسكري على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران الأسبوع الماضي، حتى بعد أن ناقش العديد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين إمكانية دعم الانتقام الإسرائيلي بالمعلومات الاستخباراتية أو الضربات الجوية الخاصة بهم، وفقا لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وقد تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الأحد، وقال مسؤول سابق ومسؤولان حاليان مطلعان على المكالمة إنّ الرجلين ناقشا الاستجابات المحتملة ولكن ليس القرار النهائي لإسرائيل بشأن ما يمكنها فعله ومتى.

وقال مسؤولان أمريكيان إنّ مسؤولين إسرائيليين اجتمعوا صباح الأحد لمناقشة خيارات الرد.

وأكد مسؤولون أمريكيون أنهم لا يعتقدون أن إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بشأن تفاصيل ردها، لكنهم قالوا إنها كانت تضيق وتحدد خياراتها من خلال اجتماعات إضافية أمس واليوم.

وقال المسؤولون إن الخيارات التي لا تزال قيد الدراسة هي استهداف البنية التحتية العسكرية والاستخباراتية الإيرانية والدفاعات الجوية ومنشآت الطاقة. وقال المسؤولون إن غالانت وأوستن لم يناقشا المنشآت النووية كأهداف محتملة.

وكان من المقرر أن يلتقي غالانت مع أوستن في واشنطن يوم الأربعاء – وهي الرحلة التي بادر بها غالانت – ولكن الرحلة تأجلت الآن بناءً على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.