إن بي سي نيوز: ترامب يتجاهل اتهامات الاحتيال على أمريكا

واشنطن- “القدس العربي”: بالنسبة للرئيس السابق، دونالد ترامب، كان اليوم، الذي كشف فيه المدعي الخاص جاك سميث عن لائحة اتهام ضده، مجرد يوم ثلاثاء آخر، حيث لعب الغولف في ناديه في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، وتجاذب أطراف الحديث مع الموظفين وأعضاء النادي هناك وكان غير مبالٍ نسبيًا بينما كان ينتظر شيئًا أصبح جزءًا من واقعه الجديد: توجيه الاتهام ضده.

يتقدم ترامب بشكل كبير على بقية المتنافسين الجمهوريين، بما في ذلك حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس

وقد كشف سميث يوم الثلاثاء عن لائحة اتهام ضد ترامب تزعم أنه حاول تقويض الديمقراطية من خلال إلغاء انتخابات 2020 وحرمان الأصوات المشروعة، وهذه ثالث لائحة اتهام يواجهها ترامب وتأتي بعد شهور من التحقيق تضمنت شهادات من هيئة محلفين كبرى من مجموعة من الشهود، بما في ذلك نائب الرئيس السابق مايك بنس.

وقالت شبكة “إن بي سي نيوز” إن نطاق لائحة الاتهام هذه أكثر شمولاً من الآخرين – وبالنسبة للعديد من منتقدي ترامب، فإنها أكثر إقصاءً للأهلية. ولكن على المدى القصير، قد لا يكون لها تأثير سياسي كبير حيث لا يزال ترامب هو المرشح الجمهوري الساحق لترشيح الرئاسة لعام 2024.

وبحسب ما ورد، حافظ ترامب على نوع من الهدوء، وكان يتوقع بالتأكيد إعلان توجيه الاتهامات ولم يكن هناك أي نوع من الصدمة.

وقال أحد مستشاري ترامب إن الدائرة المحيطة بالرئيس السابق كانت مستعدة لما حدث، وقد كان هناك اعتقاد بأن لائحة الاتهام لن تصمد.

وعلى أي حال، أوضح المستشار أنه لم يكن هناك توقعات بدراما لوائح الاتهام السابقة، وكان للأمر نكهة مختلفة.

وكشفت شبكة “إن بي سي” أن ترامب أمضى ليلة الثلاثاء في حفل عشاء مخطط له مسبقًا مع مدراء من شبكة “فوكس نيوز”.

وفي قلب لائحة الاتهام المكونة من أربع تهم، هناك مزاعم بأن ترامب حاول تقويض الانتقال السلس للسلطة الذي كان سمة مميزة للديمقراطية الأمريكية، وحدد سميث ثلاث تهم تتعلق بالتآمر: الاحتيال على الولايات المتحدة، وعرقلة الانتخابات الرسمية السابقة، وحرمان الأصوات الرسمية من التصويت، و يتعلق الفرز الرابع بمزاعم بأن ترامب حاول عرقلة التصديق على التصويت.

وتشكل اللحظة الضخمة في التاريخ الأمريكي شاشة منقسمة لرئيس سابق يواجه خطرًا قانونيًا لمحاولته قلب انتخابات – بينما يرشح نفسه ليصبح رئيسًا مرة أخرى.

وفي الواقع، يتقدم ترامب بشكل كبير على بقية المتنافسين الجمهوريين، بما في ذلك حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، الذي يُعتبر على نطاق واسع أقرب منافسيه.

وجاء رد الفعل السياسي وفق خطوط متوقعة إذ قال مايك بنس، الذي ضغط عليه ترامب لمنع التصديق على نتائج انتخابات 2020 والذي هددت حياته من قبل مثيري الشغب في 6 يناير، مرة أخرى أن أي شخص يضع نفسه ” فوق الدستور ” لا ينبغي أن يكون رئيسًا.

ووصف فيفيك راماسوامي، الذي رشح نفسه كحليف لترامب، لائحة الاتهام بأنها “غير أمريكية” وضاعف من وعده بالعفو عن ترامب إذا أدين بأي تهم فيدرالية.

وانتقد المرشحون الرئاسيون الجمهوريون، بما في ذلك حاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون ونائب تكساس السابق ويل هيرد ، دور ترامب في محاولة قلب انتخابات 2020.

وواصل آخرون محاولة اتباع نهج أكثر دقة، وتجنب الحديث عن التفاصيل المحددة في لائحة الاتهام واستمروا في التركيز على ما يقولون إنه “تسليح” نظام العدالة في البلاد. وشمل ذلك دي سانتيس ، الذي قال إنه إذا تم انتخابه فسوف يسعى إلى تعديل دستوري للسماح للأشخاص المتهمين في واشنطن بنقل تلك القضايا إلى مناطقهم الأصلية.