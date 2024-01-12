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إهداء من قائد المنتخب القطري.. كابتن المنتخب الفلسطيني يؤدي قسم بطولة كأس آسيا- (صور وفيديو)

منذ 46 دقيقة

قائد المنتخب الوطني الفلسطيني مصعب البطاط

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الدوحة- “القدس العربي”: أدى مصعب البطاط، قائد منتخب فلسطين، قَسَم بطولة كأس آسيا- قطر 2023، بعد أن أهداه “هذا الشرف”، قائد منتخب قطر، حسن الهيدوس، في حفل الافتتاح، الذي جرى اليوم الجمعة على استاد لوسيل.

وقال الهيدوس: “جرى العرف أن يقوم كابتن منتخب الدولة المستضيفة بأداء قسم البطولة، وإنه لشرف لي أن أقوم بذلك ولكن استأذنكم بأن أمنح حق تأدية قسم البطولة لزميلي مصعب البطاط كابتن منتخب فلسطين”.

وأدى البطاط قسم البطولة قائلا: “بسم الله الرحمن الرحيم.. باسمي ونيابة عن زملائي.. أقسم بالله العظيم.. المنتصر للنور على العتيم.. أقسم بأن التزم بشريعة المنافسة الشريفة، قانوناً وعرفاً.. روحاً وقانوناً.. وأن أنقل للجمهور ما يعكس خلقي القويم.. والله على ما أقول شهيد”.

ولاقت اللفتة الجميلة من الهيدوس وأداء البطاط لقسم البطولة تفاعلاً جماهيرياً كبيراً. وهي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يتنازل فيها قائد المنتخب المستضيف عن أداء القسم.

ويسبق الحفل، الذي حضره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، المباراة الافتتاحية بين قطر الدولة المضيفة وحاملة اللقب ومنتخب لبنان ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.

وكان حفل الافتتاح بعنوان “الفصل المفقود من كليلة ودمنة”، وهو أحد الكتب التراثية الآسيوية التي تمثل التشابه الثقافي في القارة مترامية الأطراف.

وكانت فلسطين حاضرة في حفل الافتتاح عبر أغنية “لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي”.

ويشارك منتخب فلسطين في البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار إيران والإمارات وهونغ كونغ ويبدأ مشواره أمام إيران البطلة ثلاث مرات بعد غد الأحد.

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