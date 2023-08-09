“إياتا”: الطلب العالمي للسفر جوا يرتفع 31% في يونيو

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، إن الطلب العالمي لسفر الركاب جوا استمر في التعافي من تداعيات كورونا التي ضربت القطاع قبل 3 سنوات، ليسجل نموا سنويا بنسبة 31 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي.

وأضاف “إياتا” في تقريره الشهري، الأربعاء، أن الطلب العالمي للسفر في النصف الأول من العام الحالي بلغ 94.2 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كورونا (النصف الأول في 2019).

وزاد حجم الطلب العالمي لسفر الركاب في النصف الأول من العام الحالي 47.2 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت الحركة المحلية للسفر في يونيو 27.2 بالمئة على أساس سنوي، وكانت الحركة أعلى بـ 5.1 بالمئة عن نتائج يونيو 2019.

في المقابل، ارتفعت الحركة الدولية للسفر 33.7 بالمئة على أساس سنوي حيث أظهرت جميع الأسواق نموًا قويا، فيما سجلت 88.2 بالمئة من مستويات الشهر المماثل من 2019.

(الأناضول)