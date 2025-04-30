إياد نصار يكشف تفاصيل خوضه تجربة الإنتاج- (فيديو)

“القدس العربي”: كشف الفنان إياد نصار تفاصيل خوضه تجربة الإنتاج، مؤكداً أن الفنان الراحل فريد شوقي كان المحرك الأساسي له في هذه التجربة.

وقال إياد: “ابتعدت عن الاستثمار الكسول اللي هو العقارات اللي أهلي من المقتنعين بيه، أنا بصراحة اللي كنت بفكر فيه أنا ممثل لكن في لحظة من اللحظات هتروح عني الأضواء لازم أكون متوازن نفسياً إزاي أقبل المرحلة دي، هل أقعد واستخبى وأختفي ولما أرجع أظهر يقولوا الله إياد نصار دا كان فين، ولا فين أروح؟”.

وتابع: “بالصدفة وأنا بفكّر في السؤال وكأنها إشارة من ربنا، شفت لقاء مع فريد شوقي وهو كان منتج وكان بيقول أنا فلوسي جاية من التمثيل هودّيها فين هشغّلها في التمثيل، حسيت للحظة إن في منطق ورا الموضوع وهو “الملك” يعني في مكانه حتى كمنتج عمل حاجات كتير مهمة حسيت إن هي إشارة، أنا كممثل هل هبقى مخرج؟ لأ مش مقتنع بالفكرة، أنا هكون منتج”.

ويخوض إياد نصار تجربة الإنتاج من خلال فيلم “من أيام الجيزة”، والذي يقوم ببطولته مع عدد من النجوم، بينهم: عمرو عبد الجليل وحاتم صلاح ومحمد لطفي وآية سماحة وميمي جمال ومحمد ممدوح، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج مرقس عادل.