رياضة | تقارير رياضية

إيثان مبابي يظهر للمرة الأولى بقميص سان جيرمان في يوم ميلاد شقيقه كيليان

منذ 55 دقيقة

كيليان مبابي مع شقيقه إيثان

حجم الخط
0

باريس: سجل إيثان مبابي الشقيق الأصغر للهداف الفرنسي كيليان مبابي، ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم مساء الأربعاء.

وشارك إيثان (16 عاما) من على مقاعد البدلاء في الوقت بدل الضائع وتواجد مع شقيقه كيليان داخل الملعب خلال الفوز على ميتز 3/1.

وسجل كيليان مبابي هدفين في يوم عيد ميلاده الخامس والعشرين ليرفع رصيده من الأهداف في صدارة قائمة الهدافين إلى 18 هدفا.

وشارك إيثان مبابي اللاعب الأعسر الموهوب الذي ينشط في خط الوسط، في الثوان الأخيرة من المباراة ليزامل شقيقه الأكبر وسط حضور والديهما في المدرجات.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية