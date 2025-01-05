إيداع الناشط السياسي الجزائري عبد الوكيل بلام الحبس المؤقت

لندن- “القدس العربي”:

أودع الصحافي والناشط السياسي الجزائري عبد الوكيل بلام الحبس المؤقت اليوم بقرار من قاضي التحقيق لمحكمة الشراقة بالجزائر العاصمة. وكانت قضية الناشط قد أثارت جدلا بعد مكوثه عدة أيام في الحجز تحت النظر دون أن تتمكن عائلته من الاتصال به.

وأعلن المحامي عبد الغني بادي عن خبر الإيداع على صفحته على فيسبوك، بعد تقديم عبد الوكيل بلام اليوم أمام النيابة، حيث كان قد اعتقل يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي. ولم يتسن بعد معرفة التهم التي وجهتها النيابة له لحد الآن.

أثارت قضية عبد الوكيل بلام انشغال الأوساط الحقوقية في الجزائر. فالرجل بعد اعتقاله يوم الأحد الماضي، لم تظهر أي تطورات حول قضيته، وهو ما اعتبره البعض خرقا قانونيا

وفي الأيام الأخيرة، أثارت قضية عبد الوكيل بلام انشغال الأوساط الحقوقية في الجزائر. فالرجل بعد اعتقاله يوم الأحد الماضي، لم تظهر أي تطورات حول قضيته، وهو ما اعتبره البعض خرقا قانونيا. ودفع هذا الوضع بفريق دفاعه للإبلاغ بحالة اختفاء قسري أمام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، يوم أمس.

وقبل ذلك، كانت زوجة عبد الوكيل بلام قد توجهت إلى مقر الدرك الوطني بالشراقة (الضاحية الغربية للعاصمة) لإيداع شكوى تتعلق باختفاء قسري، مطالبة بمعرفة مكان تواجد زوجها.

وكانت هذه القضية محل تساؤلات، حيث طرح المحامي والناشط في الدفاع عن معتقلي الرأي، سعيد زاهي، إشكالية وجود خرق لمضمون المادة 51 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه “يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله، أو فروعه، أو إخوته، أو زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته أو الاتصال بمحاميه، وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها”.

وهذه المرة الثانية التي يعتقل فيها عبد الوكيل بلام، في ظرف أسبوع. وكانت المرة الأولى في سياق حملة طالت عدداً من النشطاء السياسيين الذين يعبّرون عن نظرة نقدية للأوضاع، بينهم من تبنّى وسم “مانيش راضي” على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشير إلى عدم الرضا عن الوضع العام في البلاد. وتعرض بلام للتحقيق عدة ساعات، حيث يُعتقد أن الأسئلة ركزت على منشوراته عبر فيسبوك، ثم سرعان ما أفرج عنه في اليوم نفسه.

وبرز عبد الوكيل بلام بحضوره اللافت في المشهد الجزائري منذ 2014، عندما كان أبرز وجوه حركة “بركات” ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة، ثم كان أيضا من أبرز وجوه الحراك الشعبي منذ اندلاعه في 22 فبراير 2019، وتعرض للاعتقال، عدة مرات، أثناء خروجه في مسيراته. كما عرف بتدويناته على حسابه في فيسبوك وقيامه ببث تحليلي أسبوعي مباشر على صفحته.