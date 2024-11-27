إيداع رئيس الاتحاد الجزائري السابق بالسجن

الجزائر: أصدر القضاء الجزائري اليوم الأربعاء، حكما بإيداع خير الدين زطشي، الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم ومالك نادي أثليتيك بارادو المنافس بدوري المحترفين، بالحبس المؤقت، على خلفية اتهامه في قضايا فساد.

ووجّه قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، في العاصمة الجزائرية، تهما ثقيلة لزطشي، تضمنها القانون رقم 06 – 01 المتعلق بالفساد ومكافحته، وتخص جنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة، بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها.

كانت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، أعلنت في الأول من يوليو/ تموز الماضي، عن فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، ضد 14 متهما من بينهم الرؤساء الثلاثة السابقون لاتحاد الكرة.

وترأس خير الدين زطشي، الاتحاد الجزائري لكرة القدم بين مارس/ آذار 2017، ومارس/ آذار 2021، وفي عهده توج ” الخضر” ببطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت سنة 2019 بمصر.

(د ب أ)