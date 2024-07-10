إيرادات قياسية للسينما المصرية: «ولاد رزق 3» يتصدر و«أهل الكهف» في المركز الأخير

القاهرة – «القدس العربي» : شهدت السينما المصرية تحقيق إيرادات ضخمة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في دور العرض المصرية والسعودية، حيث اقترب إجمالي الإيرادات من 708 ملايين جنيه، مما يمثل رقمًا قياسيًا لم يسبق تحقيقه في تاريخ السينما المصرية. وتنافست خمسة أفلام على جذب الجمهور وتحقيق أعلى الإيرادات، متبادلة المواقع في شباك التذاكر.

احتل فيلم «أهل الكهف» المركز الأخير في شباك التذاكر بإجمالي إيرادات بلغت 11 مليون جنيه في دور العرض المصرية. ويشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، وبيومي فؤاد. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وتم تصويره في المملكة المغربية.

تدور أحداث الفيلم في إطار خيالي حول ثلاثة أشخاص يستيقظون بعد ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن مختلف ويعيشون صراعًا مع الزمن. لم يُعرض الفيلم بعد في دور العرض السعودية، ولكنه تعرض للقرصنة وعرض على بعض المواقع والمنصات الرقمية.

بينما حقق فيلم «عصابة الماكس» في دور العرض المصرية قرابة 19.471 مليون جنيه في أربعة أسابيع عرض، وفي المملكة العربية السعودية جنى إجمالي إيرادات قدره 12.7 مليون جنيه في أسبوع واحد فقط، مقابل بيع 20.3 ألف تذكرة. الفيلم من بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، وأحمد فهيم، ويشارك أيضًا عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السقا وهشام ماجد. تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية. تدور أحداث الفيلم حول شخصية «الماكس» الذي يعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده، ولكنه يجد نفسه مضطرًا للاستعانة بمجموعة لتنفيذ عملية كبيرة، ليكتشف أنهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

فيلم «جوازة توكسيك» حقق في خمسة أيام عرض فقط إيرادات بلغت 1.623 مليون جنيه في دور العرض المصرية، وفي السعودية جنى قرابة 27 مليون جنيه، مقابل بيع 42 ألف تذكرة.

يشارك في بطولته محمد أنور، ليلى علوي، بيومي فؤاد، ملك قورة وتامر هجرس. الفيلم من إنتاج زيد الكردي وإخراج محمد كريم وتأليف لؤي السيد، ويتناول قصة كريم وفريدة اللذين يواجهان العديد من الصعوبات بسبب اختلاف خلفيات عائلتيهما المتباينة. تقوم العائلتان بمحاولة إفشال الزفاف من خلال سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة.

فيلم «اللعب مع العيال» حقق إيرادات بلغت 35.2 مليون جنيه في أربعة أسابيع عرض في دور العرض المصرية، وجمع 37 مليون جنيه في السعودية خلال ثلاثة أسابيع، مقابل بيع 62.8 ألف تذكرة. الفيلم من بطولة محمد عادل إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب.

تأليف وإخراج شريف عرفة. تدور أحداث الفيلم حول مدرس تاريخ يُدعى علام ينقل للعمل في إحدى المدارس في منطقة صحراوية، حيث يواجه العديد من العقبات غير المتوقعة ويتعرض لمواقف كوميدية مع أبطال الفيلم.

أما فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية» فقد حقق نجاحًا كبيرًا واعتلى القمة بإيرادات بلغت 216 مليون جنيه في مصر خلال 26 ليلة عرض، وفي السعودية جنى 365.5 مليون جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 580 مليون جنيه. الفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، وأسماء جلال.

ويشارك كضيف شرف الفنان كريم عبد العزيز.

الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويعرض بتصنيف عمري +16 للكبار فقط. تدور أحداث الفيلم حول أربعة أشقاء يعودون لعالم الجريمة بعد سنوات من الابتعاد عنه لمواجهة شبح من ماضيهم يجبرهم على التخطيط لارتكاب جرائم جديدة للنجاة بأنفسهم، في عملية مصيرية تعتبر الأكبر والأخطر في تاريخ «ولاد رزق».