إيران أطلقت نحو مئة مسيّرة باتجاه إسرائيل.. والأردن يغلق مجاله الجوي

من لقطات بثتها شبكة الأنباء الإيرانية (إيرين) في 13 يونيو 2025 إثر غارات إسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية

لندن- “القدس العربي”: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن إيران أطلقت نحو مئة طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت مواقع داخل إيران فجرًا.

وقال المتحدث باسم الجيش، إيفي ديفرين، في تصريح للصحافيين: “أطلقت إيران حوالى مئة مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ونعمل على اعتراضها”.

وأضاف أن نحو 200 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران، وضربت نحو مئة هدف في مناطق متفرقة داخل الجمهورية الإيرانية.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، إغلاق المجال الجوي للمملكة “بشكل مؤقت”، وذلك تحسبًا لأي مخاطر محتملة قد تنتج عن التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن القرار يشمل تعليق حركة الطيران المدني في الأجواء الأردنية، كإجراء احترازي عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد حاد في التوتر الإقليمي، وسط مخاوف دولية من انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع.

(وكالات)