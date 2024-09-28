إيران: أمريكا تتحمل أيضا مسؤوليةاغتيال نصر الله

طهران: أدانت إيران الهجوم الإسرائيلي على أمين عام “حزب الله”، حسن نصر الله، واعتبرته جريمة حرب.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكان اليوم السبت: “الهجمات الصهيونية (الإسرائيلية) هي جريمة حرب واضحة، واستجابة الغرب لذلك عار”، وفقا لموقع المكتب الرئاسي.

ووضح أن الولايات المتحدة وافقت على الهجوم وبالتالي تتحمل جزءا من المسؤولية عن اغتيال نصر الله. وأضاف: “هذا العمل الإرهابي من قبل الصهاينة (إسرائيل) قد ترك جرحا عميقا، لكنه زاد من قوة المقاومة”.

وأعلن أن إيران ستواصل دعمها لحزب الله وجبهة المقاومة ضد إسرائيل. كما وصف الرئيس حزب الله بأنه لا يقهر، كما قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في وقت سابق اليوم السبت.

وأقيمت مراسم عزاء منظمة من الدولة لنصر الله في العاصمة طهران بعد ظهر اليوم السبت، حيث تم نعي قائد حزب الله باعتباره “شخصية خالدة”.

وهتف الآلاف “انتقام، انتقام” مطالبين برد حازم من الحكومة الإيرانية ضد إسرائيل. ويعتبر حزب الله من أهم حلفاء إيران في مواجهة إسرائيل.

(وكالات)