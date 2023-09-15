إيران: أوروبا تلاعبت بالوقت بشأن التزاماتها في البرنامج النووي

طهران: وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عدم التزام أوروبا بتعهداتها فيما يتعلق بالاتفاق النووي، بعد الانسحاب الأحادي من جانب الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب بأنه تلاعب بالوقت.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا” عن عبد اللهيان اليوم الجمعة قوله إن “مسيرة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتقدم بشكل جيد وإننا على ارتباط دائم برئيس ومسؤولي الوكالة، وقد شهدت الأشهر الأخيرة تطورا جيدا في التعاون بين الجانبين”.

وأضاف أن “من المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث تمارس الهروب إلى الأمام من خلال الضغوط الكاذبة على إيران”، موضحا أنه “كان من المقرر أن تواصل أوروبا الالتزام بتعهداتها بعد خروج أمريكا من الاتفاق لكنها تلاعبت بالوقت واستخدمته كأداة لعدم التقدم بأي خطوة باتجاه الوفاء بتعهداتها”.

كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد قررت الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران حاليا بسبب برنامجها النووي، نظرا لعدم انصياعها لشروط الاتفاق النووي.

وكان من المقرر أصلا رفع العقوبات عن إيران في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، بموجب اتفاق عام 2015، الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

(د ب أ)