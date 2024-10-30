إيران: إسرائيل هاجمتتا عبر ممر جوي أنشأته واشنطن في العراق

إسطنبول: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن إسرائيل هاجمت بلاده عبر الممر الجوي الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين عقب اجتماع الحكومة الإيرانية في طهران، بحسب وكالة الطلبة الإيرانية.

وأضاف: “قبل الهجوم الإسرائيلي، أجريت محادثات مع المسؤولين العراقيين في بغداد، وحصلت على تأكيدات بأنه لن يُسمح لإسرائيل باستخدام الأراضي العراقية ومجاله الجوي لشن أي هجوم على إيران”.

وتابع: “على الرغم من ذلك، فإن التقارير المتعلقة بالهجوم تشير إلى استخدام المجال الجوي العراقي”.

ولم يصدر تعليق فوري من العراق أو الولايات المتحدة على تصريحات وزير الخارجية الإيراني.

والسبت الماضي، هاجمت مقاتلات حربية إسرائيلة إيران، التي قالت إنها تصدت لمحاولات تل أبيب مهاجمة “بعض النقاط في طهران والبلاد”، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات إيرانية رسمية.

وجاء الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في هجوم قالت طهران إنه “انتقام” لاغتيال كل من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، وحسن نصر الله الأمين العام لـ”حزب الله”، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.

(الأناضول)