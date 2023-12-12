إيران: إسرائيل وأمريكا لن تتمكنا أبدا من القضاء على حماس

جنيف: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء إن إسرائيل والولايات المتحدة لن تتمكنا أبدا من القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإن إسرائيل لا يمكنها تحرير رهائنها إلا من خلال حل سياسي للصراع.
جاءت تصريحات أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في الأمم المتحدة في جنيف مع نظرائه من دول أخرى في الشرق الأوسط.
(رويترز)
إي والله ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت إن النصر لآت آت آت فابشروا يا أهل فلسطين بنصر عزيز مبين من الفتاح العليم رب العرش العظيم الذي وعده الحق وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب 🇵🇸😫✌️🔥🐒🔥🐒🔥