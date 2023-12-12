سياسة | دولي | إيران

إيران: إسرائيل وأمريكا لن تتمكنا أبدا من القضاء على حماس

12 - ديسمبر - 2023

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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جنيف: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء إن إسرائيل والولايات المتحدة لن تتمكنا أبدا من القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإن إسرائيل لا يمكنها تحرير رهائنها إلا من خلال حل سياسي للصراع.
جاءت تصريحات أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في الأمم المتحدة في جنيف مع نظرائه من دول أخرى في الشرق الأوسط.
(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 3:51 م

    إي والله ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت إن النصر لآت آت آت فابشروا يا أهل فلسطين بنصر عزيز مبين من الفتاح العليم رب العرش العظيم الذي وعده الحق وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب 🇵🇸😫✌️🔥🐒🔥🐒🔥

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