إيران: إسقاط 5 طائرات مسيّرة في أرومية وأردبيل ومريوان

طهران: أعلنت إيران أنها أسقطت 5 طائرات مسيّرة في مدن أرومية وأردبيل ومريوان، الجمعة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على أراضيها.

وذكر جهاز الأمن الإيراني، في بيان، أن قوات حرس الحدود تمكنت من رصد وإسقاط 5 طائرات مسيّرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء في البيان أن قوات حرس الحدود أسقطت طائرة مسيّرة واحدة في أرومية و3 في أردبيل وواحدة في مريوان.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الجيش الإيراني، في بيان، إن قواته أسقطت طائرتين حربيتين خلال تنفيذهما هجمات على إيران.

وأشار الجيش الإيراني إلى إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار في مدينة قم.

لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال عبر منصة إكس، إن “هذه الأخبار التي يروّجها الإعلام الإيراني لا أساس لها من الصحة”.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هجومه “الاستباقي”، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن “هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية”.

بالمقابل، أكدت إيران على حقها الشرعي في الردّ على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي – عبر رسالة وجّهها إلى شعبه – إسرائيل، بـ”بردّ ساحق” يجعلها تندم على هجومها.

ويُعدّ هذا الهجوم الإسرائيلي الأوسع من نوعه على إيران، ويمثل انتقالا واضحا من “حرب الظل” التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الإسرائيلي بـ”المثالي”، مشيرا إلى أنه منح إيران 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وأن هذه المهلة انتهت الخميس، في وقت تتصاعد فيه تحركات واتصالات إقليمية، في مسعى لتجنيب المنطقة تصعيدا قد يتحوّل لحرب شاملة.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمّم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

(الأناضول)