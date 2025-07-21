سياسة | دولي | إيران

إيران: اعتقال عميلين للموساد فى محافظة خراسان

منذ 35 دقيقة

حجم الخط
0

طهران: أعلنت النيابة العامة في المنطقة المركزية بمحافظة خراسان الشمالية (شمال شرق إيران)، عن اعتقال عميلين للموساد بالمحافظة.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن النائب العام لمحافظة خراسان الشمالية، جواد إيلالي اليوم قوله في الجلسة الرابعة للمجلس القضائي بالمحافظة: “تمت محاكمة 15 شخصا في خراسان الشمالية بتهمة نشر الأكاذيب”.

وفي إشارة إلى اعتقال عميلين للموساد في محافظة خراسان الشمالية، أعلن عن عزم القضاء في المحافظة، وتحديدا النيابة العامة، على التعامل بحزم مع المجرمين في هذه المنطقة.

وقال جواد إيلالي: “خلال فترة العدوان الصهيوني على البلاد، تم تحديد هوية 15 شخصا بتهمة نشر الأكاذيب التي أدت إلى تشويش الرأي العام والدعاية ضد النظام الاسلامي، وتم رفع دعوى قضائية في هذا الصدد”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

صحيفة عبرية: انطلاقاً سفر يهوشع وإصلاحاً لـ”الظلم البريطاني” و”استعادة” الضفتين.. والبدء بـ”عملية الحرم بأيدينا2″ 
منذ 13 ساعة
إيران: استبدلنا الدفاعات الجوية التي تضررت في الحرب مع إسرائيل
منذ 21 ساعة
عقدة 7 أكتوبر وإحساس بالقوة و”إشارات”.. إسرائيل: استخدمنا طريف وضيوفه و”الفيلم المفبرك”
18 - يوليو - 2025
حزب نتنياهو: إذا اختطف أحدهم إسرائيليا فسنقتله وقريته ومدينته وبلاده
17 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية