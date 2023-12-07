إيران: الأيام القادمة ستكون “مرعبة جداً” لإسرائيل

طهران: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الأيام المقبلة ستكون “مرعبة جداً” بالنسبة لإسرائيل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، وفقاً لوكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وبحسب الوكالة، ناقش وزير الخارجية الإيراني مع نظيره القطري آخر التطورات في غزة والضفة الغربية و”العدوان الجاري من قبل الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين أدانا “جرائم الكيان الإسرائيلي ضد النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية”، ودعيا إلى “الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية من قبل الكيان من خلال اتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي”.

وشدد الطرفان، أيضاً، على إرسال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى الشعب الفلسطيني.

وأعرب وزيرا الخارجية الإيراني والقطري عن دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف هجمات إسرائيل ضد سكان غزة، وعبّرا عن الاهتمام بالقرار المقترح في مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والضفة الغربية كتركيز من المجتمع الدولي على طريق الحلّ السياسي.

وذكر أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي أن “المقاومة الإسلامية ردّت حتى الآن بقوة على اعتداءات الكيان الإسرائيلي، وبناء عليه ستكون الأيام القادمة مرعبة جدا بالنسبة للكيان”.

(د ب أ)