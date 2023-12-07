إيران: الأيام القادمة ستكون “مرعبة جداً” لإسرائيل

طهران: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الأيام المقبلة ستكون “مرعبة جداً” بالنسبة لإسرائيل.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، وفقاً لوكالة فارس الإيرانية للأنباء.
وبحسب الوكالة، ناقش وزير الخارجية الإيراني مع نظيره القطري آخر التطورات في غزة والضفة الغربية و”العدوان الجاري من قبل الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.
وأوضحت الوكالة أن الجانبين أدانا “جرائم الكيان الإسرائيلي ضد النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية”، ودعيا إلى “الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية من قبل الكيان من خلال اتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي”.
وشدد الطرفان، أيضاً، على إرسال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى الشعب الفلسطيني.
وأعرب وزيرا الخارجية الإيراني والقطري عن دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف هجمات إسرائيل ضد سكان غزة، وعبّرا عن الاهتمام بالقرار المقترح في مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والضفة الغربية كتركيز من المجتمع الدولي على طريق الحلّ السياسي.
وذكر أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي أن “المقاومة الإسلامية ردّت حتى الآن بقوة على اعتداءات الكيان الإسرائيلي، وبناء عليه ستكون الأيام القادمة مرعبة جدا بالنسبة للكيان”.
(د ب أ)
أكيد و حتما….. إذا هناك عدل …..الصهاينة يرقصون رقصة الديك المذبوح …….جزار غزة دمر كيانه و دمر كيان أوروبا العجوز و كيان الولايات الغير متحدة …..
في الأسبوع الأول للحرب صرح هدا الوزير أن لربما ستقوم المقاومة بمبادرة قوية ومباغثة بحرب على إسرائيل.اليوم يغير اسلوب الخطاب أن إسرائيل ستعيش ايام مرعبة. بعد 3 أسابيع سيقول أن اسراءيل لم يبق لها الا ايام وتغرق في البحر.
المشكل ان اسرائيل لها دعم قوي من بعض الدول العربية
قبل ان تعتبوا على ايران قولوا لحارس الكيان المخلص السيسي ان يفتع المعبر وسوف تروا ماذا يفعل الشعب المصري
السيسي لم يقل أنه سيحرر فلسطين أو أنه يدعم المقاومة. محمد مرسي رحمه الله الذي قال بأن غزة لن تبقى وحيدة تم قتله والتخلص من حكمه.
الطريق مفتوحة من إيران إلى فلسطين المحتلة عبر لبنان وسوريا ، و لنرى ما سيفعله الشعب الإيراني أم فقط تريدون من الشعب المصري أن يتحمل تبعات الحرب لوحده. العرب حاربوا المحتل منذ نشأته بجيوشهم وأفرادهم لكن لم نرى إيران تقاتل مباشرة المحتل وهي التي تحتل سوريا ولبنان والعراق واليمن.
المشروع الإيراني هو منافس للمشروع الإسرائيلي على من سيحتل المنطقة فقط. هذا هو جوهر صراعهم.
تعليق الله زياد حقا يلخص ثقافة سايكسبيكو والدفاع عن لايمكن الدفاع عنه ليس لشيء سوى انه من نفس القطر. وهل هناك اسخف من حجة (السيسي لم يقل بأنه سيحرر فلسطين) للدفاع عن انبطاحه وتشاركه بصورة مباشرة بضرب حصار على غزة لتتمكن الة التدمير الاسرائلية من إنهاء مهمتها. لولا حسن خلق المقاومة، لكن لزاما اعلان مصر دولة شريكة بجرائم الإبادة.
في حالة واحدة فقط إذا توفقتم عن دس انوفكم في أمور المقاومة الإسلامية. أنتم ملاعبكم قتل الأبرياء الموحدين في سوريا والعراق واليمن وليبيا وفي اللحظة التي احجمت المقاومة الإسلامية في غزة عن اطلاعكم على مخططاتهم حققوا هذه الاسطورة لأنكم حتما ستبلغون حلفاؤكم الاسراءيليين بتلك الخطط وتحذروهم كما فعلتم في كل المرات السابقة. ابقوا بعيدا عن أمور المسلمين وسنكون بالف خير حتما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيران: الأيام القادمة ستكون “مرعبة جداً” لإسرائيل. ماذا تريد إيران منا أكثر من هذا الخراب والقتل والتدمير في عالمنا العربي والقتل في المذهب السني على قدم وساق جميع المؤامرات على الدول العربية من فعل إسرائيل والغرب وأمريكا ( وإيران ) صاحبت اقوي تصريح واقوي توريط واقوي مشورة لخدمة إسرائيل والغرب وامريكا والان في طرقها لامتلك القنبلة القذرة لتهديدنا مكافأة لها على اخلاصها لهذا العالم ولتهديدنا حسب الطلب والأوامر من أمريكا ولا يجب علينا ان ننساه ماذا قال ترامب لملك السعودية اذ لم تدفع سنجعل الخليج يتكلم فرسي ويجب علينا ان نفكر هل من المعقول إيران تهاجم إسرائيل في احتلال الأرض إيران أيضا محتلة ارض من الإمارات 3 جزر هل من الممكن إيران تحارب إسرائيل او تطلق عليها النار وليس هذا السبب الوحيد إيران لان تفعل أي شيء ضد إسرائيل او الغرب او أمريكا على العكس هي تخدم مصالحهم في تخريب المنطقة وهي شريك أساسي لهم واذا كانت إسرائيل خنجر في قلب الأمة العربية إيران خنجر في ظهر هذه الامة العربية. ( وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ).
إيران كما يسمونها أعدائها بالشيعية قدمت لحرب غزى الكثير ولا بنكرها إلاٌ جاحد أو هو ناكر للخير و نحن نعلم منذ أن بدأت الحرب علي غزة تحرك حليف إيران حزب الله من الشمال وتحرك الحوثيون في البحر الأحمر لفتح جبهات ظد العدو الصهيوني وهذا كلنا يعرفه بأن هذه المنضمتان هم حلفاء إيران في المنطقة والسؤال المحير ماذا فعلو جيران غزة سوى أنهم يتظاربون على من يدخل المساعدات لأهل غزة الجريحة لكي يستولو على أغلبها
لا نريد من أدوات إيران أن تتحرك. نريد من إيران أن يكون لها شرف تحرير فلسطين بجيشها وشعبها. الإيرانيون لن يقاتلوا المحتل مباشرة بل يدفعون بأدواتهم فقط فإن حققوا نصرا قالوا ساعدناهم وإن لم يحققوه تبرؤوا منهم كما فعل مندوب إيران في الأمم .
ايران ظلت تهدد امريكا وتهدد بفناء اسرائيل والان حن قامت حرب غزة والفلسطينيون يبادون تحولت الى قراءة الفنجان لم تعد لنا ثقة فيهم .ولا نتابع تصريحاتهم حتى حزب الله الذي ملاء الدنيا بالوعيد اصبح الان ياكل ويقيس كمتا تقول الاحجية القديمة.تحية للمقاومة الفلسطينية وحدها وما حك جلدك مثل ظفرك.(انتم لاتحبون من ينتقد ايران ولكن هذه هي الحقيقة الجديدة ماذا نعمل)
بعد أن تم تهميشها .. ايران تضرب على الطاولة.. لتقول بدوني مافيش.. اريد كعكة اكبر..
على فكرة !!
إيران لديها لسان طويل وأطول وأسوأ من لسان العرب.
أنتم كلكم جبناء !! لقد تركتم فلسطين كلكم جبناء بالفعل.