إيران.. الإعلان عن انتهاء أعمال الإنقاذ في انفجار بندر عباس

طهران: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، الأحد، انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في ميناء “الشهيد رجائي” بمدينة بندر عباس إثر انفجار وقع بالميناء الأسبوع الماضي وأودى بحياة 70 شخصا.

وذكر بيان صادر عن مديرية الهلال الأحمر في هرمزغان أنها أنهت أعمال البحث والإنقاذ في الميناء لعدم العثور على أي مصابين أو متوفين خلال اليومين الماضيين، وفق وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

وجاء إعلان انتهاء أعمال البحث والإنقاذ بالتزامن مع تجمع العشرات من أهالي المفقودين عند مدخل المرفأ للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم المفقودين في الانفجار.

والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم إدارة الأزمات الإيرانية حسين ظفري، مقتل 70 شخصا جراء انفجار وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز يوم 26 أبريل/ نيسان الماضي.

وسلمت السلطات الإيرانية، منذ يوم الانفجار جثامين 46 شخصا جرى التعرف على هوياتهم بعد فحوصات الحمض النووي.

وتستبعد السلطات الإيرانية، احتمال “عمل تخريبي” أدى إلى الانفجار الذي خلف نحو 1200 مصابا بجانب 70 قتيلا.

والأحد الماضي، نفت وزارة الدفاع الإيرانية، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي، ادعاءات تناولتها وسائل إعلام أجنبية حول “وجود ذخيرة عسكرية في الميناء”.

وادعت وسائل إعلام أجنبية بحسب التلفزيون الإيراني أن الانفجار ناجم عن هجوم إسرائيلي على وقود صواريخ أو مواد كيميائية متفجرة في الميناء.

وبحسب تصريح سابق لوزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني فإن الانفجار ناجم عن “الإهمال”.

(الأناضول)