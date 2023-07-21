سياسة | دولي

إيران: العقوبات الأوروبية المرتبطة بحرب روسيا في أوكرانيا لها “دافع سياسي”

منذ 57 دقيقة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

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إيران: قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة إن إيران “تحتفظ بحق الرد واتخاذ إجراء مناسب”، وذلك بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران بسبب دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا.

ونفت الوزارة مجددا إرسال إيران لطائرات مسيرة إلى روسيا لتستخدمها في حربها على أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، إنه سيحظر تصدير المكونات المستخدمة في تصنيع وإنتاج الطائرات المسيرات.

وأدرج الاتحاد الأوروبي أيضا 6 مواطنين إيرانيين ضمن نظامي عقوبات قائمين بالفعل “لدعم إيران العسكري لحرب العدوان الروسية على أوكرانيا (بطائرات مسيرة) والنظام السوري (بأنظمة دفاع جوي)”.

وكتب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر “ربط حرب أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا له دافع سياسي”.

وأضاف كنعاني “نشدد على إنهاء الصراع دبلوماسيا… تحتفظ إيران بحق الرد واتخاذ إجراءات مناسبة ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه”.

(رويترز)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 21, 2023 الساعة 3:59 م

    بل هي سياسة تركيع الشعوب التي يتخذها الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان شعارا له هذي عقود وعقود وعقود والله يكسر ظهرك يا اتحاد أوروبي عنصري منافق حقير على يد روسيا والصين يا أبو العينين 🇷🇺🇨🇳✌️

    رد

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