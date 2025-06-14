إيران: المحادثات النووية مع الولايات المتحدة “لا معنى لها” بعد الهجوم الإسرائيلي

طهران: قالت إيران إن الحوار مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي أصبح “لا معنى له” بعد أن نفذت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن طهران أضافت أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستحضر المحادثات المقررة الأحد.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله “تصرف الطرف الآخر (الولايات المتحدة) بطريقة تجعل الحوار بلا معنى”.

وأضاف “لا يمكنك ادعاء التفاوض وفي الوقت نفسه تقسم العمل بالسماح للنظام الصهيوني (إسرائيل) باستهداف الأراضي الإيرانية”.

ونُقل عنه قوله “لا يزال القرار الذي سنتخذه غدا الأحد بهذا الصدد غير واضح”.

وقال إن إسرائيل “نجحت في التأثير” على العملية الدبلوماسية، وإن الهجوم الإسرائيلي ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن، متهما إياها بدعم الهجوم.

واتهمت إيران الولايات المتحدة في وقت سابق بالتواطؤ في الهجمات الإسرائيلية، لكن واشنطن نفت هذا الادعاء وأبلغت طهران في مجلس الأمن الدولي بأنه من “الحكمة” التفاوض بشأن برنامجها النووي.

ومن المقرر عقد الجولة السادسة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية الأحد في مسقط، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستُعقد بعد الضربات الإسرائيلية.

وتنفي إيران أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم مخصص لأي شيء غير الأغراض المدنية، رافضة المزاعم الإسرائيلية بأنها تطور أسلحة نووية سرا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز إنه وفريقه كانوا على علم بالهجمات الإسرائيلية، لكنهم ما زالوا يعتقدون إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق.

(رويترز)