سياسة | دولي | إيران

إيران: انفجار بمبنى سكني قرب مدينة قم ومصدر ينفي أن يكون هجوما إسرائيليا

منذ 56 دقيقة

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دبي: ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين، أن انفجارا وقع في مبنى سكني في حي برديسان قرب مدينة قم، وأسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن مصدر لم تسمه، أن الانفجار لم يكن نتيجة أي هجوم إسرائيلي.

وقال مدير إدارة الإطفاء في قم للوكالة: “لحقت أضرار بأربع وحدات سكنية في الانفجار. التقديرات الأولية تظهر أن السبب هو تسرب للغاز ولا تزال عمليات المتابعة مستمرة”.

وأشارت الوكالة إلى أن سكان المبنى مواطنون عاديون.

وفي السابق، نفذت إسرائيل عمليات اغتيال لعلماء نوويين إيرانيين تعتبرهم جزءا من البرنامج الذي يهددها بشكل مباشر. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فحسب.

ومنذ انتهاء حرب جوية استمرت 12 يوما الشهر الماضي بين إيران وإسرائيل، وقعت عدة انفجارات في إيران، لكن السلطات لم تلق بمسؤوليتها على إسرائيل.

وهاجمت إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب الجوية منشآت نووية إيرانية.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مصدر إيراني لم تذكر اسمه قوله بعد انفجار قم: “لا داعي للقلق من الشائعات (عن هجمات إسرائيلية). إذا وقع عمل عدائي في البلاد، ستصل الأنباء على الفور للناس وستنطلق بالتزامن مع ذلك صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة”.

(رويترز)

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