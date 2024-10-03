إيران: بيان مجموعة السبع بشأن الهجوم الصاروخي على إسرائيل “متحيز”

طهران: قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الخميس إن إيران ترى أن تنديد مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بهجومها على إسرائيل “متحيز وغير مسؤول”.

وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل يوم الثلاثاء فيما قالت إنه ثأر لمقتل قادة في حركة حماس وجماعة حزب الله وكذلك العدوان على قطاع غزة ولبنان.

وأغتيل أيضا عباس نيلفروشان، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية إسرائيلية على بيروت قبل أسبوع أسفرت عن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية.

وندد زعماء مجموعة السبع في بيان صادر أمس الأربعاء بهجوم طهران. وعبروا عن “قلقهم البالغ” إزاء الأزمة في الشرق الأوسط، لكنهم قالوا إن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما وإن اندلاع صراع على مستوى المنطقة ليس في مصلحة أحد.

وورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن المتحدث باسم الوزارة “أشار إلى المسؤولية المؤكدة لدول مجموعة السبع، لا سيما الولايات المتحدة، عن زيادة انعدام الأمن وانعدام الاستقرار في غرب آسيا عن طريق تقديم الدعم التسليحي والمالي والسياسي للطرف المعتدي” في إشارة إلى إسرائيل.

وذكرت الوزارة أنها استدعت السفيرين الألماني والنمساوي اليوم الخميس بعدما استدعت برلين وفيينا ممثلي إيران لإدانة هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل.

وأضافت “نعتقد أن الدول الأوروبية لو كانت قد اتخذت إجراءات فعالة وعملية في الوقت المناسب، ومن بينها قطع الدعم بالمال والسلاح، لأوقفت آلة القتل والإبادة الجماعية للكيان الصهيوني ولما شهدنا مثل هذه المآسي”.

(وكالات)