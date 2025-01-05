إيران بين الدول الخمس المنتجة للقاحات المجمعة الجديدة في العالم

طهران: أعلن رئيس هيئة التعليم والنهوض الزراعي في إيران، أن أحد اللقاحات الخمسة المجمعة الجديدة في العالم ينتمي إلى لقاح مصل الرازي، وأحد اللقاحات الاستنشاقية القليلة في العالم يتم إنتاجه في هذا المعهد.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء عن غلام رضا كل محمدي، رئيس منظمة البحث والتعليم والنهوض الزراعي، قوله الأحد، في حفل إحياء الذكرى المئوية لتأسيس معهد الرازي للأبحاث واللقاحات والأمصال، إن “عمر هذا المعهد 100 عام وبدأ عمله مع بداية أزمة الطاعون البقري، وقد لعب دورا كبيرا في علاج (كوفيد-19) والقضاء على شلل الأطفال”.

وأوضح محمدي أنه “في السنوات الماضية حدث تقدم كبير في إنتاج اللقاحات والمصل في البلاد”، مضيفا أن “أحد اللقاحات الـ5 الجديدة المجمعة في العالم ينتمي إلى لقاح مصل الرازي وأحد لقاحات الاستنشاق القليلة في العالم ينتج في هذه المؤسسة”.

وأضاف أنه “رغم أن التكلفة السنوية لهذه المؤسسة تبلغ 25 مليون دولار إلا أن قيمتها المضافة تبلغ 400 مليون دولار. وينتج هذا المعهد 70% من لقاحات الحيوانات البشرية و30% من لقاحات الدواجن”.

(د ب أ)