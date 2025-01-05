لايف ستايل | صحة

إيران بين الدول الخمس المنتجة للقاحات المجمعة الجديدة في العالم

5 - يناير - 2025

لقاح مصل الرازي

حجم الخط
0

طهران: أعلن رئيس هيئة التعليم والنهوض الزراعي في إيران، أن أحد اللقاحات الخمسة المجمعة الجديدة في العالم ينتمي إلى لقاح مصل الرازي، وأحد اللقاحات الاستنشاقية القليلة في العالم يتم إنتاجه في هذا المعهد.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء عن غلام رضا كل محمدي، رئيس منظمة البحث والتعليم والنهوض الزراعي، قوله الأحد، في حفل إحياء الذكرى المئوية لتأسيس معهد الرازي للأبحاث واللقاحات والأمصال، إن “عمر هذا المعهد 100 عام وبدأ عمله مع بداية أزمة الطاعون البقري، وقد لعب دورا كبيرا في علاج (كوفيد-19) والقضاء على شلل الأطفال”.

وأوضح محمدي أنه “في السنوات الماضية حدث تقدم كبير في إنتاج اللقاحات والمصل في البلاد”، مضيفا أن “أحد اللقاحات الـ5 الجديدة المجمعة في العالم ينتمي إلى لقاح مصل الرازي وأحد لقاحات الاستنشاق القليلة في العالم ينتج في هذه المؤسسة”.

وأضاف أنه “رغم أن التكلفة السنوية لهذه المؤسسة تبلغ 25 مليون دولار إلا أن قيمتها المضافة تبلغ 400 مليون دولار. وينتج هذا المعهد 70% من لقاحات الحيوانات البشرية و30% من لقاحات الدواجن”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وول ستريت جورنال: الأمريكيون يتحدثون عن نهاية الوجود الإيراني في سوريا.. وعداء دمشق لطهران يقلل فرص العودة
منذ ساعتين
فايننشال تايمز: في استقبال ترامب.. إيران تبدأ مناورات برية وبحرية وجوية ضخمة
منذ 4 ساعات
ترامب يظهر مع رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني في ناديه بولاية فلوريدا
5 - يناير - 2025
طهران تستدعي سفير إيطاليا بسبب اعتقال إيراني مطلوب من أمريكا
3 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية