إيران تؤكد أحقيتها في الاستثمار في حقل الدرة النفطي الحدودي مع الكويت

طهران:أ كدت إيران اليوم الاثنين أحقيتها في الاستثمار مع حقل الدرة “أرش “النفطي الحدودي مع الكويت. صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين ،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية. وقال كنعاني “أوضحنا بشكل كافٍ أننا ننظر إلى قضية حقل آرش النفطي، على أنها قضية حقوقية وفنية”.

وتابع أنه “يعود للشعب الإيراني الحقّ في هذا الحقل، ونحن مستعدون للحوار مع الجانب الكويتي بشأنه، ونتطلع إلى هذا الموضوع في الإطار الفني والتعاون مع جيراننا بعيداً عن وسائل الإعلام”.

كانت وزارة الخارجية الكويتية قد أصدرت بيانا الشهر الماضي يفيد بأن “المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة”. من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان في نفس الشهر أن “ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.

(د ب ا)