سياسة | دولي | إيران

إيران تؤكد أن “لا خطر” على السكان جراء الهجوم الأمريكي على منشأة فوردو النووية

22 - يونيو - 2025

صورة من القمر الصناعي لمنشأة فوردو النووية

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طهران: أكدت السلطات الإيرانية الأحد عدم وجود “أي خطر” على سكان مدينة قم في جنوب طهران عقب الهجوم الأمريكي على منشأة فوردو النووية المبنية داخل جبل والقريبة من المدينة.

وقالت هيئة إدارة الأزمات في المحافظة في بيان نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، إنه “لا يوجد أي خطر على سكان قم والمناطق المحيطة بها” حول منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.

وقال المركز الوطني لنظام السلامة النووية الذي يعمل تحت إشراف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه “لم يتم تسجيل أي علامات على تلوث… لذلك لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون حول المواقع”.

(أ ف ب)

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