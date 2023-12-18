إيران تؤكد تعرض أنظمة محطات الوقود لهجوم سيبراني إسرائيلي 

طهران: أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الاثنين، تعرض أنظمة الإنترنت المستخدمة في محطات التزود بالوقود في البلاد لهجوم سيبراني إسرائيلي.

وقال أوجي في تصريح صحافي على هامش زيارة تفقدية لمحطات الوقود بالعاصمة طهران: “بعد الهجوم السيبراني الذي تسبب بتعطل 60 بالمئة من محطات تزويد الوقود عبر الأنظمة الإلكترونية والبطاقات الذكية، تم إعادة تشغيل 30 بالمئة منها باستخدام النظام اليدوي”، حسب وكالة “إرنا” الرسمية.

وأشار الوزير إلى أن جميع محطات التزود بالوقود على صعيد إيران ستعود إلى الخدمة في غضون الساعات الثلاث المقبلة، مشدداً أنه “تم إعادة تشغيل ما يبلغ 1625 منها لحد الآن”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعطل أكثر من 60 بالمئة من محطات البنزين في البلاد إثر هجوم سيبراني.

ونقل التلفزيون عن نائب وزير النفط الإيراني جليل سالاري قوله إن “أكثر من 60 بالمئة من محطات الوقود تعاني من مشكلة فنية”.

وأضاف: “قمنا بإغلاق نظام الإنترنت المستخدم في هذا المجال، ويتم توفير خدمة الوقود يدويا دون اتصال بالإنترنت”.

وأكد المسؤول الإيراني استمرار العمل على معالجة العطل الفني.

في السياق ذاته، طلبت وزارة النفط الإيرانية في بيان من المواطنين عدم التوجه إلى محطات الوقود إلا للضرورة القصوى لحين معالجة المشكلة.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن مجموعة قراصنة مرتبطة بإسرائيل نفذت “هجوما سيبرانيا” ضد محطات الوقود في إيران.

وأضافت الإذاعة أن المجموعة تطلق على نفسها اسم “العصفور المفترس”، ونشرت لقطات ومعلومات عن محطات الوقود التي استهدفتها في إيران.

(الأناضول)