إيران تؤكد ثبات موقفها حيال المفاوضات النووية وتنفي مساعدة أنصار الله باستهداف إسرائيل

لندن- «القدس العربي»: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن موقف إيران المبدئي بشأن حق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية هو موقف ثابت يرتكز على المنطق والقانون الدولي. وجاء ذلك بينما اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إسرائيل، أمس الإثنين، بالسعي لجر الولايات المتحدة إلى «كارثة» في الشرق الأوسط.

وكتب على منصة إكس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «يتدخل في شكل مباشر لدى الحكومة الأمريكية لجرها إلى كارثة أخرى في منطقتنا».

وفيما يتعلق بمسار عملية المفاوضات الإيرانية -الأمريكية غير المباشرة، أكد بقائي على أن إيران أثبتت عملياً التزامها بمواصلة طريق الحوار والدبلوماسية، وقد شاركت في هذه الجولات من المفاوضات بجهوزية تامة ، مشيراً إلى أن تغيير موعد المفاوضات أو تأجيلها جاء بناء على اقتراح الوسيط – وزير الخارجية العماني- وبالتوافق بين الطرفين.

لذا، وبهذا الخصوص ، وكون أن إيران ليس لديها تواصل مباشر مع أمريكا، فإنها تنتظر بيان سلطنة عُمان بشأن مستقبل المفاوضات، معرباً عن ثقته بأن الوقت والمكان المناسبين لمواصلة المفاوضات سيتم تحديدهما، خاصة بالتنسيق مع الأصدقاء العمانيين.

وخلال المؤتمر الصحافي، الأسبوعي الإثنين، ورداً على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ليست في حاجة إلى استخدام الطاقة النووية، قال بقائي: «نحن لا نتفاوض علناً ولا في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ولكن ما هو واضح هو أن المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية هي موقف ثابت يستند إلى المنطق والقانون الدولي».

وتابع أن الجميع يدرك مسألة الاختلالات في قطاع الطاقة، ولذلك فإن الحديث عن وجود موارد ضخمة من الوقود الأحفوري في إيران وعدم الحاجة إلى الطاقة النووية ليس واقعياً ولا يستند إلى أي أساس علمي.

كما لفت إلى أنه إذا كانت الأطراف الأمريكية صادقة في مطالبها بأن لا تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية قنبلة نووية، فيمكن حل العديد من المشاكل، فإيران صرحت وبوضوح مراراً وتكراراً وأثبتت عملياً أنها لم ولن تعمل على عسكرة برنامجها النووي.

وبشأن تأجيل اللقاء بين إيران والترويكا الأوروبية الذي كان من المقرر عقده في روما، الجمعة الماضية، وحول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الداعية لإدراج القضايا غير النووية في أي اتفاق محتمل، أوضح بقائي أنه لم تكن هناك مشكلة إلغاء ولم تكن هناك رسالة محددة. وأضاف أن هذا اللقاء كان من المفترض أن يعقد بالتزامن مع المفاوضات الإيرانية -الأمريكية غير مباشرة التي تم تأجيلها لأسباب لوجستية، وتم تأجيل هذا اللقاء أيضاً، ولذلك فإن إيران مستعدة بالتأكيد لعقد اجتماع آخر بموافقة الأطراف المعنية.

واستطرد بقائي: «وفيما يتعلق بالقضايا الأخرى التي أثارتها فرنسا، فقد كان الأمر غريباً بالنسبة لنا، ولكن الحقيقة هي أن مثل هذه التصريحات صدرت من قبل، ولعل الهدف منها هو أنهم يسعون إلى نوع من المساومة خارج غرفة المفاوضات وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا. ويقتصر موضوع المفاوضات على القضية النووية ورفع العقوبات».

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية وحضور إيران جلسات المحكمة، أوضح بقائي بأن هذه القضية ليست جديدة؛ ففي العام الماضي، شاركت إيران في مداولات التصويت الاستشاري بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مشاركة وزارة الخارجية في عملية إبداء الرأي بالتصويت الاستشاري الأخير جاءت منسجمة مع سياسة إيران في الاستفادة من كل فرصة لدعم الشعب الفلسطيني.

وفيما يخص الضغوط الأمريكية لنزع سلاح المقاومة اللبنانية، أكد على أن قضية السلاح والدفاع عن الوطن ليس لها علاقة بأطراف ثالثة، وخاصة إذا كانت طرفاً في الصراع القائم، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وضع يسمح لها بإملاء مواقفها ومطالبها على الأطراف اللبنانية.

وأضاف أنه وفي الأساس فإن حق المقاومة هو جزء من حق الدول في الدفاع عن نفسها، وهو حق معترف به في القانون الدولي كحق غير قابل للتصرف، وخاصة في منطقتنا، حيث نواجه كياناً يسمى الكيان الصهيوني، فمن المؤكد أن كل الدول سوف تكون حريصة على عدم نزع سلاحها في مواجهة مثل هذا الكيان».

وحول تهديدات نتنياهو بضرب إيران رداً على استهداف الحوثيين لمطار بن غوريون، الأحد، أكدت طهران أنها لم تقدم المساعدة لجماعة «أنصار الله» في هجومها. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إنّ «تحرّك اليمنيين لدعم الشعب الفلسطيني كان قراراً مستقلاً نابعاً من شعورهم بالتضامن» مع الفلسطينيين.

والأحد، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوجيه «ضربات» جديدة للحوثيين، وباستهداف إيران. وقال إنّ «إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت المناسب والمكان الذي نختاره نحن (عبر استهداف) أسيادهم الإرهابيين الإيرانيين».

ورداً على هذه التهديدات، أكدت طهران، الإثنين، أنّها سترد على أي هجوم على أراضيها. وقالت وزارة الخارجية، في بيانها: «نؤكد التصميم الراسخ لأبناء إيران في الدفاع عن أنفسهم»، محذرة إسرائيل والولايات المتحدة من «عواقب» هذه التهديدات.