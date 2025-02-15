إيران تؤكد على تواصل غير مباشر مع الحكومة السورية الجديدة

طهران: أكد الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في الشأن السوري محمد رضا رؤوف شيباني، السبت، وجود اتصال غير مباشر مع الحكومة السورية الجديدة.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، أكد رؤوف شيباني، تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بشأن تبادل الرسائل بين طهران ودمشق.

وقال: “إيران على تواصل غير مباشر مع المسؤولين السوريين الحاليين، وقد وصلتنا رسائل بهذا الشأن”.

وأشار رؤوف شيباني إلى أنّ التطورات في سوريا وإعادة العلاقات معها مرتبطة بالتوجه المستقبلي (للإدارة الجديدة).

وأوضح: “نحن نتابع التطورات في سوريا عن كثب، وسنتخذ قرارنا في الوقت المناسب”.

وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أن بلاده ستدعم أي حكومة يؤيدها الشعب السوري، وكذلك استقرار سوريا ووحدة أراضيها.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.

(الأناضول)