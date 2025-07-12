إيران تؤكد هروب سجناء خلال القصف الإسرائيلي لسجن إيفين

رجال الإنقاذ بين الأنقاض داخل مجمع سجن إيفين في طهران الذي تعرض لضربة إسرائيلية. 25 يونيو 2025

طهران: أكدت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أن بعض السجناء تمكنوا من الفرار عقب الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف سجن إيفين في العاصمة طهران، خلال الحرب القصيرة التي اندلعت الشهر الماضي.

وقال أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إن “عددًا صغيرًا من السجناء” فرّوا بعد القصف الذي وقع قبل نحو ثلاثة أسابيع، دون أن يحدد العدد بدقة.

وأضاف جهانغير أن خمسة سجناء كانوا من بين 71 شخصًا على الأقل قُتلوا جراء الهجوم.

وكانت إسرائيل قد وصفت الهجوم بأنه “صفعة رمزية” ضد الحكومة الإيرانية.

وقال سجناء سابقون ونشطاء إن القصف عرّض حياة المعتقلين السياسيين للخطر، مشيرين إلى أن العديد من الأوروبيين محتجزون أيضًا في سجن إيفين.

(د ب أ)