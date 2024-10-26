إيران تؤكد “واجب الدفاع عن نفسها” بعد الضربات الإسرائيلية

طهران: أعلنت إيران السبت أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية على أراضيها أسفر عن مقتل جنديَين، مؤكدة أنّها تملك “الحق والواجب في الدفاع عن نفسها”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت أنّه شنّ ضربات “دقيقة وموجهة” على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران ردا على الهجوم الذي شنته طهران عليها مطلع الشهر الحالي، مهدّدا الجمهورية الإسلامية بجعلها تدفع “ثمنا باهظا” في حال قررت الرد.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان “تعتبر إيران أنّ من حقّها وواجبها الدفاع عن نفسها ضدّ الأعمال العدوانية الأجنبية، على أساس الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وفيما أكدت طهران أنّ الهجوم “تسبّب بأضرار محدودة”، قال الجيش الإيراني في بيان نقله التلفزيون الرسمي في وقت لاحق، إنّه “فَقَد خلال الليل اثنين من جنوده الذين كانوا يتصدّون لقذائف الكيان الصهيوني المجرم دفاعا” عن الأراضي الإيرانية.

وكانت إسرائيل تعهّدت الردّ على الهجوم الإيراني بالصواريخ البالستية الذي استهدفها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وكان ذلك الهجوم الإيراني الثاني على الدولة العبرية، بعد هجوم في 13 نيسان/أبريل.

وفي الأسابيع الأخيرة، عملت إيران على جبهتين متناقضتين مع استمرار التوتر المتصاعد واعتماد مقاربات دبلوماسية في الوقت ذاته.

فبينما توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل الخميس بضربة “موجعة” في حال هاجمت أهدافا إيرانية، كان وزير الخارجية عباس عراقجي منخرطا في حملة دبلوماسية مكثّفة زار خلالها جميع دول الشرق الأوسط خلال أسبوعين.

(أ ف ب)