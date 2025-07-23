إيران تبحث ملفها النووي والعقوبات الغربية مع روسيا والصين

طهران: بحثت إيران مع كل من روسيا والصين، ملفها النووي والعقوبات الغربية المفروضة عليها، قبيل استئنافها المفاوضات مع دول أوروبية في إسطنبول.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وفودا من الدول الـ3 مساء الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب وكالة “إرنا” الرسمية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن دبلوماسيين رفيعي المستوى من البلدان الثلاثة التقوا في طهران. وتناول الاجتماع سير المحادثات النووية بين طهران والولايات المتحدة ودول أوروبية.

واتفق وفود الدول الثلاث على إجراء مثل هذا الاجتماع خلال الأسابيع القادمة.

والأحد الماضي، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني استئناف المحادثات النووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول في 25 يوليو/ تموز الجاري (الجمعة)، بناء على طلب الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.

وفي 8 مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وفي 13 يونيو/ حزيران المنصرم، شنت إسرائيل حربا مفاجئة على إيران استمرت 12 يوما، وشملت ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، قبل أن تُعلن واشنطن وقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه وسط ادعاء كل طرف تحقيق النصر.

وقبيل العدوان الإسرائيلي على إيران، خاضت طهران وواشنطن جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

(الأناضول)