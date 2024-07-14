إيران تبدي استعدادها للتعاون مع مجموعة البريكس في مجال إمدادات الطاقة

طهران – د ب أ: صرح عضو مجلس إدارة لجنة الشؤون الداخلية والتشاورية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، روح الله موسوي، بأن إيران مستعدة للتعاون مع دول مجموعة البريكس في مجال إمدادات الطاقة والتبادلات المصرفية والتجارية.

وأوضح موسوي لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) تفاصيل زيارة الوفد البرلماني الإيراني إلى روسيا برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف ومشاركته في قمة مجموعة البريكس.

وأشار إلى عقد اجتماعات مع الوفود البرلمانية للدول الأخرى المشاركة في هذه القمة، مضيفا أنه «وفي هذه الاجتماعات، أكد أعضاء مجموعة البريكس أثناء مناقشة تطوير التبادل المصرفي والتجاري على إزالة الدولرة في المعاملات الاقتصادية».

وفي إشارة إلى أن لعضوية إيران في مجموعة البريكس نتائج إيجابية لإيران من جهة وللدول الأعضاء من جهة أخرى، صرح موسوي بأنه «نظرا لاحتياطيات إيران الغنية في مجال الطاقة فيمكنها توفير النفط والغاز الذي تحتاجه دول مجموعة البريكس، وفي المقابل يمكن لهذه الدول الأعضاء تلبية احتياجات إيران في مختلف مجالات التبادلات المصرفية والتجارية».

وبين عضو مجلس إدارة لجنة الشؤون الداخلية والتشاورية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن «الدول الأعضاء في مجموعة البريكس تضم 40% من سكان العالم، و30% من الناتج الإجمالي العالمي، و17% من صادرات العالم، كما أنها مؤثرة في الاقتصاد العالمي».

وذكر أن «مجموعة البريكس تهدف لمواجهة الأحادية القطبية وتعزيز التعددية القطبية، بما في ذلك النمو الاقتصادي والتنمية والتخلص من هيمنة الدولار».

وعقد المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة البريكس في قصر تاورايد في سان بطرسبورغ يومي الخميس والجمعة 12 و 13 تموز/يوليو 2024 بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتمحور هذا المنتدى حول دور البرلمانات في مجالات مختلفة منها: تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل، زيادة كفاءة نظام العلاقات الدولية وضمان ديمقراطيته، والتجارة متعددة الأطراف وكيفية التغلب على التهديدات الناجمة عن الأزمات العالمية، وكذلك التعاون الإنساني والثقافي.