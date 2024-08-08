إيران تبلغ ماكرون أن إسرائيل يجب أن تقبل الهدنة في غزة لتهدئة المنطقة

طهران: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الولايات المتحدة وأوروبا عليهما حث إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار في غزة لتقليل التوترات في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس.
وتشير تصريحات بزشكيان في مكالمة هاتفية مع ماكرون أمس الأربعاء، إلى مسار دبلوماسي لخفض التصعيد بينما تستعد إسرائيل للانتقام بعد مقتل إسماعيل هنية في طهران.
وتعد المكالمة هي الأحدث ضمن موجة من النشاط الدبلوماسي من جانب الدول الغربية والعربية لمحاولة ضمان تخفيف إيران لردها.
من جانبها، قالت إسرائيل إنها قد ترد بشكل غير متناسب على أي هجوم من جانب إيران أو من الجماعات المسلحة التابعة لها مثل حزب الله في لبنان.
(د ب أ)
أمممم!، هل هناك تراجع في الموقف الإيراني في الانتقام على مهاجمة الكيان الصهيوني لها وقتل قائد حركة المقاومة حماس بداخل أراضيها؟، أم أن كل تلك التصريحات ماهي إلا الامتصاص الغضب الشعبي، وأن هنية غدر به وإيران والكيان وجهان لعمله واحده؟، كما يعتقد البعض؟،.…. لأيام القادمة ستجيب عن هكذا تخمينات!.
كان يحب على إسرائيل منذ القرار الأممي (الذي وضعته إدارة بايدن) الموافقة على هدنة بدلاً من اغتيال هنية. فهل سيقبل نتنياهو بهذه الدبلوماسية الإيرانية! أعتقد أن إيران تدرك المخاطر ولن تغامر برد يقود إلى حرب شاملة لأن هذا يعني سقوط النظام الإيراني ونهاية ولاية الفقيه. أما الشعارات والخطابات فعي لذر الرماد في العيون.
الثار والانتقام ان لم يكن بوقته فلم يعد له نفع
ايران كما عاهدناها تعطي الاقوال اما الافعال فباهتة جدا . في الوقت الذي تنطفيءشعلة الثار صارت تفاوض والله ان لم تنتقم ستصبح اضحوكة العالم وتجعل الصهاينة يتجبرون اكثر مما يفعلون الان وليس غريبا ان تجدهم بشوارع كل الدول الضعيفة يعيثون فسادا وقتلا في المسلمين لان من لا هيبة وكرامة اه يستحق اكثر من ذلك .
و نسي الجميع اغتيال هنية ……؟ سبحان الله نفس السيناريو بعد كل اغتيال ……!