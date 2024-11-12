سياسة | دولي | إيران

إيران تبني “نفقا دفاعيا” في طهران بعد ضربات إسرائيلية

12 - نوفمبر - 2024

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دبي: قالت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية اليوم الثلاثاء، إن إيران تبني “نفقا دفاعيا” في العاصمة طهران بعد ضربات شنتها إسرائيل على أهداف في البلاد.

ويقع النفق بالقرب من وسط المدينة وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية.

وقال رئيس قسم النقل في مجلس مدينة طهران لوكالة تسنيم: “لأول مرة في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية في طهران”.

ونفذت إسرائيل الشهر الماضي أولى الضربات التي اعترفت بها رسميا في إيران مستهدفة مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب البلاد، ردا على هجوم شنته إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 5:47 م

    اللهم نصرا عزيزا مؤززا لأحرار إيران على حثالة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇮🇷💪🚀🐒🔥

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  2. يقول جابر اااهوازی:
    نوفمبر 13, 2024 الساعة 9:20 م

    طول انفاق مترو طهران اکثر من ۳۰۰ کیلومتربرساعت عمق ۶۰ متر تحت الارض

    رد

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