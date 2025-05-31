إيران تتهم إسرائيل بتقديم “معلومات مضلّلة” للوكالة الدولية للطاقة الذرية

طهران: اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية السبت إسرائيل بتقديم “معلومات غير موثوقة ومضللة” إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتستخدمها في تقريرها الجديد بشأن برنامج طهران النووي.

وقالت الوزارة في بيان إن “الاعتماد على مصادر معلومات غير موثوق بها ومضللة يقدمها النظام الصهيوني… يتعارض مع مبادئ التحقق المهني للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأضافت: “بنية ومضمون هذا التقرير الذي تمّ إعداده لأغراض سياسية، غير متوازنَين ويفتقران إلى تقييم شامل ودقيق للعوامل المؤثرة على الوضع الحالي”.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر.

ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 أيار/ مايو بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة، معتبرة أن “هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم العالي التخصيب، تثير مخاوف كبرى”.

(أ ف ب)