إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بـ”التدخل الخبيث” في الشرق الأوسط- (تدوينة)

طهران: اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، الاتحاد الأوروبي بـ”التدخل الخبيث” في منطقة الشرق الأوسط، وبأنه يعمل وفق مبدأ “فرق تسد”.

جاء ذلك في منشور على منصة “إكس” عقب بيان مشترك صدر عن القمة بين زعماء مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، عقد في بروكسل الأربعاء.

وذكر الوزير عراقجي بأن البيان المشترك الصادر عن القمة الخليجية الأوروبية تضمن توجيه بعض الاتهامات لإيران.

وأفاد بأنه “بات من الواضح بشكل متزايد أن أسلوب التعاون المحترم” الذي اقترحته بلاده في محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي يقابله الأخير “برغبة في الصراع”.

وبخصوص البيان المشترك للقمة الخليجية الأوروبية الذي وصف إيران بـ”المحتل” على جزر في الخليج، قال عراقجي “إن الجزر الثلاث كانت دائما تابعة لإيران وستظل كذلك إلى الأبد”.

وأردف بالقول: “عصر تدخل أوروبا الخبيث في منطقتنا وفق مبدأ فرق تسد، انتهى بالفعل”.

EU-GCC Summit Joint Statement on Iran carries many messages.

To us, it is becoming clear that path of respectful cooperation we offered in several meetings, including in New York, is being met with European desire for confrontation—including via absurd accusation that Iran is… pic.twitter.com/Psyl0oiWoT

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 16, 2024