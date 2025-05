إيران تتهم نتنياهو بالسعي لجر الولايات المتحدة إلى “كارثة” في الشرق الأوسط- (تدوينة)

طهران: اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل الاثنين بالسعي لجر الولايات المتحدة الى “كارثة” في الشرق الأوسط، محذرا من أي محاولة لشن حرب على إيران.

وكتب عراقجي على منصة اكس أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو “يتدخل في شكل مباشر لدى الحكومة الأمريكية لجرها الى كارثة أخرى في منطقتنا”.

وبدأت ايران والولايات المتحدة محادثات منذ 12 نيسان/ابريل حول الملف النووي الايراني بوساطة سلطنة عمان.

في 27 نيسان/أبريل دعا نتنياهو الولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاق مع طهران يحرمها القدرة على تخصيب اليورانيوم ويمنعها من تطوير صواريخ بالستية.

وكانت إيران، التي تعتبر هذه المطالب خطا أحمر في المفاوضات، اتهمت نتنياهو بأنه “يملي” السياسة الأمريكية.

وأضاف عراقجي “يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يملي بوقاحة ما يستطيع وما لا يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعله في دبلوماسيته مع إيران”.

واستشهد بدعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل في حربها في غزة على حركة حماس وكذلك الضربات الأمريكية على المتمردين الحوثيين في اليمن.

ويستهدف الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن الذي يشهد حربا، بشكل منتظم الأراضي والسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين في غزة.

وقال عراقجي “إن الدعم القاتل للإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو في غزة والحرب التي شنت باسم نتنياهو في اليمن لم تجلب شيئا للشعب الأمريكي” محذرا من “ارتكاب أي خطأ مع إيران”.

LETHAL support for Netanyahu’s Genocide in Gaza and waging WAR on behalf of Netanyahu in Yemen have achieved NOTHING for the American people.

Netanyahu is attempting to brazenly DICTATE what President Trump can and cannot do in his diplomacy with Iran. The world has also learned… pic.twitter.com/E35C611O9q

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 5, 2025