إيران تتهم نتنياهو بـ”إملاء” إرادته على السياسة الأمريكية في المحادثات النووية- (تدوينة)

طهران: اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الإثنين، بـ”إملاء” إرادته على السياسة الأمريكية في المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال عراقجي في منشور على منصة إكس “اللافت، هو مدى الوقاحة التي يملي من خلالها نتنياهو الآن على الرئيس (دونالد) ترامب ما يمكنه وما لا يمكنه فعله في دبلوماسيته مع إيران”.

Israel’s fantasy that it can dictate what Iran may or may not do is so detached from reality that it hardly merits a response.

What is striking, however, is how brazenly Netanyahu is now dictating what President Trump can and cannot do in his diplomacy with Iran.…

