إيران تتوقع ردا من حزب الله في “عمق” إسرائيل وألا يكتفي بأهداف عسكرية

طهران: توقعت إيران السبت أن يضرب حزب الله اللبناني “عمق” إسرائيل و”ألا يكتفي بأهداف عسكرية” ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز في التنظيم فؤاد شكر مساء الخميس بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقتل فؤاد شكر الذي كان مسؤولاً عن إدارة عمليات الحزب المدعوم من إيران في جنوب لبنان، في غارة استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتوعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الخميس إسرائيل بـ”ردّ آت حتماً”.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إنه بعد اغتيال شكر “نتوقع أن يختار حزب الله المزيد من الأهداف” وأن يضرب في “عمق” إسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة إرنا الرسمية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يجري تبادل إطلاق نار شبه يومي بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حدود لبنان الجنوبية.

وقالت البعثة الإيرانية إن “حزب الله والكيان (الإسرائيلي) كانا يلزمان خطوطا تجاوزها الهجوم” مساء الثلاثاء.

وأضافت أن الحزب “لن يقتصر في رده على الأهداف العسكرية”.

وبعد ساعات من اغتيال شكر، تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بضربة استهدفت مقرّ إقامته في طهران بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، واتهمت طهران وحماس إسرائيل بتنفيذها متوعّدتين بالرد.

(أ ف ب)