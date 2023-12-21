إيران تحاكم دبلوماسياً أوروبياً بتهمة “الفساد في الأرض” و”التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل”

طهران: وجهت المحكمة الثورية في طهران للمواطن السويدي يوهان فلوديروس، الموظف في دائرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تهمة “الفساد في الأرض”، التي غالباً ما تنتهي بالإعدام.

وبحسب وكالة ميزان الإخبارية، التابعة للقضاء الإيراني، انعقدت، الأربعاء، جلسة الاستماع في قضية فلوديروس، في الفرع الـ 26 للمحكمة الثورية في طهران.

وحضر جلسة الاستماع القائم بالأعمال السويدي في طهران، بالإضافة إلى محامي المتهم والمترجمين الرسميين.

وتلا القاضي التهمة الموجهة ضد فلوديروس بأنها “الفساد في الأرض من خلال اتخاذ إجراءات ضد أمن وسلامة أراضي البلاد والتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل”.

وفي الغالبية العظمى من المحاكمات التي تعقد في إيران بتهمة “الفساد في الأرض” يحكم على المتهم بالإعدام.

جدير بالذكر أن محاكمة فلوديروس تزامنت مع موافقة محكمة الاستئناف السويدية على حكم السجن المؤبد الصادر على نائب المدعي العام الإيراني السابق حميد نوري، بتهمتي “انتهاك القانون الدولي” و”القتل العمد”.

يشار إلى أن محكمة سويدية، حكمت في يوليو/ تموز 2022 على المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين بإيران في ثمانينيات القرن الماضي.

وفلوديروس، مواطن سويدي يبلغ من العمر 33 عاماً، ويعمل في دائرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اعتقل في إيران عندما جاءها سائحاً في أبريل/ نيسان 2022.

وفي يوليو/ تموز 2022، أعلنت إيران عن اعتقال مواطن سويدي بتهمة التجسس، دون أن تذكر اسم فلوديروس.

(الأناضول)