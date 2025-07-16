سياسة | دولي | إيران

إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود

منذ ساعة واحدة

قطع بحرية تشارك في مناورات عسكرية إيرانية-روسية-صينية مشتركة في خليج عمان. 12 مارس 2025 

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دبي: نقلت وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مجتبى قهرماني، رئيس سلطة القضاء في إقليم هرمزجان، قوله، اليوم الأربعاء، أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود.
وبحسب تقرير الوكالة، قال قهرماني: “خلال عملية الرصد والمتابعة المستمرة لتحركات تهريب الوقود المشبوهة في خليج عُمان، قامت السلطات بتفتيش ناقلة نفط أجنبية لعدم وجود وثائق قانونية تتعلق بحمولتها واحتجزتها بتهمة نقل مليوني لتر من الوقود المهرّب”.
وأشار المسؤول القضائي إلى اعتقال 17 من أفراد طاقم الناقلة، وذكر أن السلطات فتحت قضية في مكتب المدعي العام بمنطقة جاسك.
ولم ترد أي معلومات إضافية عن اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه.
وتُعد أسعار الوقود في إيران من بين الأدنى عالميًا بسبب الدعم الحكومي الكبير وانخفاض قيمة عملتها الوطنية. وتتصدى السلطات لعمليات تهريب الوقود المتفشية برًا إلى الدول المجاورة وبحرًا إلى دول الخليج العربية.
وقال قهرماني: “ما يقوم به مهرّبو الوقود الذين يحاولون، بالتنسيق مع أجانب، نهب الثروة الوطنية، لن يظل بعيدًا عن طائلة القضاء، وسيُعاقب الجناة إذا ثبتت جرائمهم دون هوادة”.

(رويترز)

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