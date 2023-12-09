إيران تحذّر من “انفجار” إقليمي بعد الفيتو الأمريكي ضدّ وقف النار في غزة

وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان على هامش اجتماع بين الرئيس الروسي بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، 7 ديسمبر 2023- رويترز

طهران: حذرت إيران من وقوع “انفجار لا يمكن السيطرة عليه” في الشرق الأوسط، إذا واصلت الولايات المتحدة دعم إسرائيل في الحرب ضدّ “حماس” في غزة، وذلك في أعقاب استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “طالما أنّ أمريكا تدعم جرائم النظام الصهيوني واستمرار الحرب.. هناك احتمال حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في وضع المنطقة”، وذلك وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية، السبت.

#BREAKING 🚨 U.N. Security Council rejects call by UAE-draft Resolution – co-sponsored by 97 nations -demanding an immediate humanitarian ceasefire – due to U.S. veto Vote 13 Yes, 1 No (US) 1 Abstain (UK) ‼️ U.S. before the vote: "While the United States strongly supports a… pic.twitter.com/EUCuSmB2Ox — Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) December 8, 2023

وأتى بيان الخارجية الإيرانية بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، الجمعة، ضدّ مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري” في قطاع غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، الذي طرحته الإمارات، وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية.

في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل، المشروع واستخدمت الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه.

وكان غوتيريش وجّه، الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.

13 members of the Council voted in favor of the draft resolution demanding an immediate humanitarian ceasefire, 1 abstained (UK), 1 voted against (US veto) pic.twitter.com/rMPYA9gc0I — Ambassador Majed Bamya 🇵🇸 (@majedbamya) December 8, 2023

وقال أمير عبداللهيان لغوتيريش إنّ “استخدام المادة 99 يعدّ عملاً شجاعاً من جانبكم للحفاظ على السلم، ويؤيده الرأي العام الدولي”.

وأكد الوزير الإيراني أنّ “تأكيد الإسرائيليين” أنّ “حماس هي التي انتهكت” الهدنة، التي انتهت في الأول من كانون الأول/ديسمبر “كاذب تماماً”.

وتعدّ طهران أبرز الداعمين لـ “حركة المقاومة الإسلامية” “حماس”، التي شنّت هجوماً غير مسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل، قُتل خلاله 1200 شخص، وفق السلطات الإسرائيلية.

ورداً على ذلك، شنّت إسرائيل هجوماً على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 17400 شخص، بحسب آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في غزة، الجمعة.

(أ ف ب)