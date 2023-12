إيران تحذّر من “انفجار” إقليمي بعد الفيتو الأمريكي ضدّ وقف النار في غزة

طهران: حذرت إيران من وقوع “انفجار لا يمكن السيطرة عليه” في الشرق الأوسط، إذا واصلت الولايات المتحدة دعم إسرائيل في الحرب ضدّ “حماس” في غزة، وذلك في أعقاب استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “طالما أنّ أمريكا تدعم جرائم النظام الصهيوني واستمرار الحرب.. هناك احتمال حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في وضع المنطقة”، وذلك وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية، السبت.

#BREAKING 🚨 U.N. Security Council rejects call by UAE-draft Resolution – co-sponsored by 97 nations -demanding an immediate humanitarian ceasefire – due to U.S. veto

Vote 13 Yes, 1 No (US) 1 Abstain (UK)

