إيران تحذّر من “انفجار” إقليمي بعد الفيتو الأمريكي ضدّ وقف النار في غزة

طهران: حذرت إيران من وقوع “انفجار لا يمكن السيطرة عليه” في الشرق الأوسط، إذا واصلت الولايات المتحدة دعم إسرائيل في الحرب ضدّ “حماس” في غزة، وذلك في أعقاب استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “طالما أنّ أمريكا تدعم جرائم النظام الصهيوني واستمرار الحرب.. هناك احتمال حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في وضع المنطقة”، وذلك وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية، السبت.
#BREAKING 🚨 U.N. Security Council rejects call by UAE-draft Resolution – co-sponsored by 97 nations -demanding an immediate humanitarian ceasefire – due to U.S. veto
Vote 13 Yes, 1 No (US) 1 Abstain (UK)
‼️ U.S. before the vote: "While the United States strongly supports a… pic.twitter.com/EUCuSmB2Ox
— Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) December 8, 2023
وأتى بيان الخارجية الإيرانية بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، الجمعة، ضدّ مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري” في قطاع غزة.
وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، الذي طرحته الإمارات، وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية.
في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل، المشروع واستخدمت الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه.
وكان غوتيريش وجّه، الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.
13 members of the Council voted in favor of the draft resolution demanding an immediate humanitarian ceasefire, 1 abstained (UK), 1 voted against (US veto) pic.twitter.com/rMPYA9gc0I
— Ambassador Majed Bamya 🇵🇸 (@majedbamya) December 8, 2023
وقال أمير عبداللهيان لغوتيريش إنّ “استخدام المادة 99 يعدّ عملاً شجاعاً من جانبكم للحفاظ على السلم، ويؤيده الرأي العام الدولي”.
وأكد الوزير الإيراني أنّ “تأكيد الإسرائيليين” أنّ “حماس هي التي انتهكت” الهدنة، التي انتهت في الأول من كانون الأول/ديسمبر “كاذب تماماً”.
وتعدّ طهران أبرز الداعمين لـ “حركة المقاومة الإسلامية” “حماس”، التي شنّت هجوماً غير مسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل، قُتل خلاله 1200 شخص، وفق السلطات الإسرائيلية.
ورداً على ذلك، شنّت إسرائيل هجوماً على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 17400 شخص، بحسب آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في غزة، الجمعة.
(أ ف ب)
انا سني لكن لا اشتم ايران ماذا فعل السنة العرب ساعدوا إسرائيل علنا بالمال والسلاح وحاصروا غزة وهذا ما قاله نتنياهو قال العرب يطلبون منا القضاء على حماس من هم هؤلاء الكل يعرفهم السيسي بن زايد بن سلمان ابو مازن ملك البحرين لماذا تشتم ايران لدينا حزب الله يقاتل في الجنوب وخسر الكثير من ابناءه اليمن بالصواريخ والطائرات المسيرة اما السنة عجزوا حتى على الكلام انتم الصفر وليس ايران.
الشكوى لغير الله مذلة
إيران تدعم الفلسطينيين بالكلام و الثرثرة فقط،لم نرى شيئا فعليا على أرض الواقع وهي التي تهدد اسرائيل في كل مرة بالزوال.إيران تخشى أمريكا و اسرائيل.
ولكن المقاومة تقول انها تتلقى الدعم من دولة واحدة فقط هي ايران، والتي لولا هذا الدعم ما وصلت قدرات المقاومة لما وصلت اليه. انا شخصيا اصدق المقاومة ولا اثق بأي رأي آخر، الا اذا سمعنا عن ان الامارات مثلا سترسل جيشا لتحرير القدس.
التحذير والإدانة لا تسمن ولا تغني من جوع كلكم مرتعدين من أمريكا ، أما غزة فلها رجالها بعون الله .
ومن برأيك الذي سلّح غزة ومدّها بالسلاح والخبرة والتكنولوجيا غير ايران؟ بحسب قادة المقاومة، ايران هي الدولة الوحيدة التي تدعمها. وانا اصدق المقاومة. ان كان هناك من يعرف دولة اخرى فليدلنا عليها لنرفع لها القبعة
هو الكلام نفسه الذي سمعتاه يوم 7 أكتوبر
مادا فعلت إيران غير التكسب
المانيا النازية التي كانت السبب في هجرة اليهود الى فلسطين عن طريق تحالف الحركة الصهيونية مع الحزب النازي الالماني والذي كشفت عنها وثائق كثيرة لم تكتفي بذالك بل وضعت كل ثقلها مع الصهاينة للقيام بإبادة ألشعب الفلسطيني وتمده ليس فق بالدعم السياسي بل أيضا النادي والعسكري وفوق كل ذالك تحارب كل من يقف الى جانب الحق الفلسطيني وحتى الظاهر والتضامن يعاقب من قبل احفاد النازيين الذين جمعوا بين الحقد على الاسلام والمسلمين بحجة انهم يشعرون بالذنب بسبب المجازر التي قام بها اجدادهم واباؤهم في مجازر النازية والتي لا تدل على صدقهم لان النازية متجذرة فيهم الى يومنا هذا كما وصفهم دانييل غولدهاجن بانهم يكذبون عندما يدعون ان قسمًا بسيطًا من الالمان شاركوا في المجزرة ضد اليهود وفي الحقيقة ان ٩٠٪ منهم شارك بالقتل ونهب اموال اليهود لدفعهم على العرب والجرة وعندما تقف العنصرية وزيرة خارجية المانيا التي تنتمي الى حزب الخضر الذي تاسس على محاربة الحروب وينادي بالسلام وتدعم مجازر الصهاينة عندها نعرف انهم اليوم يحملون نفس الافكار العنصرية والنازية التي كان يتحلى بها اجدادهم النازيين
ايران تتمنى وتحلم بهذا الانفجار لأن ذلك هو البيئة المناسبة لمد النفوذ ونشر عقيدتها
المسلمون متخصصون بالتحذير، والمعتدون يقررون ويفعلون!