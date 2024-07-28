إيران تحذّر من تداعيات لأي هجوم إسرائيلي على لبنان بعد ضربة الجولان

طهران: حذّرت إيران إسرائيل، الأحد، من أي “مغامرات” عسكرية جديدة في لبنان، ما قد يؤدي إلى “تداعيات غير متوقعة”، وذلك بعد ضربة صاروخية دامية على الجولان المحتل، اتهمت الدولةُ العبرية “حزب الله”، المدعوم من طهران، بتنفيذها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن “أي خطوة تنمّ عن جهل من النظام الصهيوني قد تؤدي إلى توسيع عدم الاستقرار وعدم الأمن والحرب في المنطقة”، مشدداً على أن إسرائيل ستتحمل مسؤولية “التداعيات غير المتوقعة وردود الفعل على تصرف أحمق كهذا”.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن 12 شخصاً تراوح أعمارهم بين 10 و20 عاماً، قتلوا جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس، في الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل منذ العام 1967، وأعلنت ضمه لأراضيها. ومجدل شمس بلدة ذات غالبية من الدروز الذين رفض كثيرون منهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وفي سياق القصف اليومي المتبادل عبر الحدود اللبنانية، منذ اندلاع الحرب في غزة، أعلن “حزب الله”، السبت، استهداف بلدات ومواقع عسكرية في شمال الدولة العبرية، بعد مقتل أربعة من عناصره بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان. إلا أنه نفى مسؤوليته عن القصف الذي طال بلدة مجدل شمس.

واتهم كنعاني إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، بالسعي الى تحميل “حزب الله” مسؤولية القصف “لصرف أنظار الرأي العام والعالم عن جرائمها الهائلة” في قطاع غزة، في إطار الحرب المتواصلة بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحليفة لطهران.

ورأى أن إسرائيل لا تتمتع “بأدنى سلطة أخلاقية للتعليق” على سقوط قتلى في مجدل شمس الواقعة ضمن هضبة الجولان المحتلة، والتي أعلنت إسرائيل لاحقاً ضمّها إلى أراضيها، في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.

(أ ف ب)