سياسة | دولي

إيران تحذّر من “عواقب بعيدة المدى” إذا لم يتم وقف إسرائيل

منذ 26 دقيقة

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الأمم المتحدة: حذرت إيران، السبت، في منشور لبعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك على موقع “إكس” من أنه إذا لم يتم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل على الفور “فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة، ويكون له عواقب بعيدة المدى”.

وورد في المنشور: “إذا لم يتم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الفور، فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة، ويكون له عواقب بعيدة المدى مسؤوليتها ملقاة على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول التي تقود المجلس نحو طريق مسدود”.

(رويترز)

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