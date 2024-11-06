إيران تحكم بالإعدام على 4 أشخاص بتهمة “التجسس لإسرائيل”

طهران: حكمت السلطات الإيرانية على 4 أشخاص بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وذكرت وكالة ميزان الإخبارية التابعة للقضاء الإيراني، الأربعاء، أن المحكمة الثورية في مدينة أورومية بمحافظة أذربيجان الغربية حكمت بالإعدام بحق 4 على خلفية تورطهم في أنشطة تجسسية لصالح إسرائيل.

وبحسب تقارير، فإن 3 من أصل المحكوم عليهم بالإعدام كانوا قد لعبوا دورا في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران في 27 نوفمبر/ تشرين الأول 2020.

ولم تتم مشاركة أي معلومات حول هوية المحكومين.

(الأناضول)