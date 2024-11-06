سياسة | دولي | إيران

إيران تحكم بالإعدام على 4 أشخاص بتهمة “التجسس لإسرائيل”

6 - نوفمبر - 2024

صورة أرشيفية لمراسم تشييع العالم النووي محسن فخري زاده في طهران

حجم الخط
1

طهران: حكمت السلطات الإيرانية على 4 أشخاص بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وذكرت وكالة ميزان الإخبارية التابعة للقضاء الإيراني، الأربعاء، أن المحكمة الثورية في مدينة أورومية بمحافظة أذربيجان الغربية حكمت بالإعدام بحق 4 على خلفية تورطهم في أنشطة تجسسية لصالح إسرائيل.

وبحسب تقارير، فإن 3 من أصل المحكوم عليهم بالإعدام كانوا قد لعبوا دورا في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران في 27 نوفمبر/ تشرين الأول 2020.

ولم تتم مشاركة أي معلومات حول هوية المحكومين.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول بشير:
    نوفمبر 6, 2024 الساعة 6:35 م

    من يقوم بالتجسس يجب أن يفكر في مثل هذه العقوبة، ولكننا نأمل أن يكون ذلك بعدالة وشفافية.

    رد

أخبار ذات صلة

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. إيران تكشف هوية “الجاسوس النووي” وتعرض اعترافاته- (فيديو)
8 - أغسطس - 2025
ماكرون يلوّح بإجراءات انتقامية ضد إيران بعد اتهامها فرنسيين محتجزين بالتجسس لصالح إسرائيل
3 - يوليو - 2025
نيويورك تايمز: بعد توقف الغارات.. إيران تبحث عن العدو في الداخل و”أصابع الاتهام في كل مكان”- (فيديو)
29 - يونيو - 2025
مجلس الأمن القومي الإيراني يدعو “عملاء إسرائيل” لتسليم أنفسهم
21 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية