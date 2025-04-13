 إيران تحكم بالسجن على مخرجَين بتهم “الدعاية ضد النظام” و”الفحش” وانتهاك الشريعة الإسلامية 

تحمل الممثلة الإيرانية ليلي فرهادبور صورة مريم مقدم بهتاش وصناعيها في برلين في 16 فبراير 2024. ا ف ب

باريس: صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، بحسب موقع قانوني مستقل، ومنظمة غير حكومية، على المخرجين الإيرانيين لفيلم “كيك محبوب من” الذي تحمل نسخته الدولية اسم “My Favourite Cake” (“كعكتي المفضلة”) ونال استحساناً في فرنسا والولايات المتحدة.

وكان المخرجان مريم مقدم وبهتاش صناعيها، اللذان برز اسماهما عام 2020 بفضل فيلمهما “قصيدة البقرة البيضاء” (Ballad of a White Cow)، يحاكمان بتهمة “الدعاية ضد النظام”، و”الفحش”، وانتهاك الشريعة الإسلامية من خلال “الابتذال”، ولم يتمكّنا من السفر إلى فرنسا لحضور عرض الفيلم، في وقت سابق من السنة الجارية.

وأفاد موقع “دابدان” القانوني أن حكماً بالسجن 14 شهراً مع وقف التنفيذ صدر على كل منهما. كذلك حُكم عليهما، وعلى منتج الفيلم غلام رضا موسوي، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 400 مليون ريال (أكثر من 9600 دولار)، وبمصادرة معداتهم.

وأشار مركز حقوق الإنسان في إيران، الذي يتخذ نيويورك مقراً، إلى أن الحكم الأول صدر في الأول من آذار/مارس عن محكمة ثورية في طهران.

وذكّر المركز بأن “الفنانين في إيران يواجهون تحديات قاسية، من بينها الرقابة والاعتقالات التعسفية والتهديد المستمر بالملاحقة القضائية”.

فاز فيلم “كعكتي المفضلة” بجائزة في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي عام 2024، لكن مخرجي الفيلم لم يتمكّنا من مغادرة إيران بسبب حرمانهما حيازة جوازي سفر.

ويتناول الفيلم قصة حب بين إيرانيين سبعينيين غير متزوجين، هما أرملة وأرمل، يتذكران الحياة قبل القيود الاجتماعية التي فرضت بعد الثورة الإيرانية عام 1979، ويتطرق إلى عدد من القضايا الحساسة بالنسبة للجمهورية الإسلامية.

ويتجاهل الفيلم قوانين الرقابة الصارمة في إيران. ولا تضع الممثلة الرئيسية ليلي فرهادبور الحجاب في المشاهد الداخلية.

وبدأ تصوير الفيلم قبل أسبوعين من حركة الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في أيلول/سبتمبر 2022، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، إثر احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قواعد اللباس.

وتأتي إدانة المخرجين قبل أسابيع فحسب من انطلاق مهرجان كان السينمائي، حيث يُعرض ضمن المسابقة الرسمية أحدث أفلام المخرج الإيراني جعفر بناهي الذي سبق أن سُجن في بلده.

(ا ف ب)